  Una: जुलाई महीने से लापता व्य​क्ति का शव खाई में मिला

Edited By Kuldeep, Updated: 14 Sep, 2025 09:56 PM

haroli bankhandi person dead body recovered

ऊना-होशियारपुर मुख्य मार्ग पर बनखंडी के पहाड़ी क्षेत्र में बाइक सहित व्यक्ति का शव बरामद हुआ है जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके परिजनों ने 25 जुलाई को होशियारपुर थाना में दर्ज करवाई हुई थी।

हरोली (दत्ता): ऊना-होशियारपुर मुख्य मार्ग पर बनखंडी के पहाड़ी क्षेत्र में बाइक सहित व्यक्ति का शव बरामद हुआ है जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके परिजनों ने 25 जुलाई को होशियारपुर थाना में दर्ज करवाई हुई थी। पंडोगा पुलिस ने शव को खाई से बाहर निकालकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार ऊना-होशियारपुर मुख्य मार्ग पर बनखंडी के पहाड़ी क्षेत्र में किसी व्यक्ति को दुर्गध आई तो उसने सड़क से नीचे की ओर खाई में देखा तो उसे बाइक नजर आई।

उसने आगे जाकर देखा तो पास में ही व्यक्ति का शव भी पड़ा हुआ था जिससे दुर्गध आ रही थी। इस बारे में पंडोगा पुलिस चौकी में तत्काल सूचित किया गया। सूचना मिलते ही पंडोगा पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचे और बाइक के नंबर से चालक के बारे में पता किया गया। पंजाब के जिला होशियारपुर की पुलिस से संपर्क करने पर पता चला कि उस व्यक्ति के परिजनों ने 25 जुलाई को उसके गुमशुदा होने संबंधी थाना सदर में शिकायत दर्ज करवा रखी है।

पंडोगा पुलिस ने शव को बाइक सहित खाई से बाहर निकाला और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस बारे में हरोली थाना के प्रभारी सुनील सांख्यान ने बताया कि ऊना-होशियारपुर मुख्य मार्ग पर व्यक्ति का शव पहाड़ी क्षेत्र में सड़क से नीचे खाई में बरामद हुआ है जिसकी पहचान जिला होशियारपुर के गांव सिंगपुर नजदीक जहानखेलां के निवासी के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि सोमवार को फोरैंसिक टीम मौके का मुआयना करेगी।

