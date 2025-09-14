Main Menu

  • Kullu: आधी रात को मलबे में फंसे 5 लोग किए रैस्क्यू

Edited By Kuldeep, Updated: 14 Sep, 2025 09:59 PM

bhuntar 5 people rescued

जिला कुल्लू के भुंतर-मणिकर्ण मार्ग पर जछणी के पास लगातार मलबा आ रहा है, जिससे मणिकर्ण घाटी के लोग परेशान हो रहे हैं। वहीं शनिवार की रात जछणी में फिर मलबा आया।

भुंतर (सोनू): जिला कुल्लू के भुंतर-मणिकर्ण मार्ग पर जछणी के पास लगातार मलबा आ रहा है, जिससे मणिकर्ण घाटी के लोग परेशान हो रहे हैं। वहीं शनिवार की रात जछणी में फिर मलबा आया। इसी बीच उसी नाले को पहाड़ी के समीप पार कर रहे 5 लोग फंस गए। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दलदल में फंसे 5 लोगों को रस्से के साथ रैस्क्यू किया। इस जगह सड़क बन्द होने से फल-सब्जियों से लदे वाहनों सहित अन्य 1,000 के करीब गाड़ियां पूरी रात फंसी रहीं और लोगों ने भूखे-प्यासे रात गुजारी। बता दें कि जिला कुल्लू के भुंतर-मणिकर्ण मार्ग पर जछणी के पास लगातार मलबा आ रहा है, जिससे मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो रहा है।

लगातार कीचड़ आ रहा है। वहीं जछणी के पास पहाड़ी की तरफ से 5 लोग पार कर रहे थे। लेकिन अचानक दलदल में फंस गए। सूचना मिलते ही भुंतर पुलिस मौके पर पहुंची और रैस्क्यू कार्य आरंभ कर दिया। कड़ी मशक्कत के साथ 5 लोगों को सुरक्षित रैस्क्यू किया गया। एएसपी कुल्लू संजीव चौहान ने कहा कि सूचना मिलते ही उनकी टीम मौके पर पहुंची थी और सभी लोगों को सुरक्षित रैस्क्यू किया गया है।

