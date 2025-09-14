Shimla: राजधानी के इन शहरों से 3 बच्चे लापता, पुलिस मुस्तैद

जिले के पुलिस थाना ढली के तहत नेपाली मूल के 2 बच्चे, जबकि कुपवी थाना क्षेत्र के तहत एक बच्ची के लापता होने के मामले सामने आए हैं।

शिमला (संतोष): जिले के पुलिस थाना ढली के तहत नेपाली मूल के 2 बच्चे, जबकि कुपवी थाना क्षेत्र के तहत एक बच्ची के लापता होने के मामले सामने आए हैं। पुलिस ने दोनों मामले दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। जिले में 3 बच्चों के लापता होने के बाद पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है।

ढली थाना क्षेत्र के तहत नेपाल के रहने वाले 2 श्रमिक परिवार भट्टाकुफर क्रशर के पास फोरलेन निर्माण साइट पर टैंट में रहते हैं। उनकी शिकायत के अनुसार 12 सितम्बर को काम से लौटने पर उनके 2 नाबालिग बेटे टैंट से गायब पाए गए। परिजनों ने बताया कि बच्चे पहले भी घर से चले गए थे, लेकिन अगले दिन लौट आए थे। इस बार वे वापस नहीं लौटे हैं।

उधर, जिले के कुपवी थाना क्षेत्र के तहत एक व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी 2 बेटियां परीक्षा देने के लिए स्कूल गई थीं। इनमें से एक बेटी घर लौट आई, जबकि दूसरी वापस नहीं आई। परिजनों ने जब तलाश की तो उसका मोबाइल फोन भी बंद पाया गया। इस पर थाना कुपवी में मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।

पुलिस ने दोनों मामलों में गुमशुदगी के मामले दर्ज कर लापता बच्चों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस टीम आसपास के क्षेत्रों और संभावित स्थानों पर बच्चों को खोजने में जुटी है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी को इन बच्चों के बारे में कोई जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें।