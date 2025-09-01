Main Menu

  Shimla: लॉ यूनिवर्सिटी में कानपुर UP के छात्र के साथ मारपीट, भाई को लिखा सुसाइड नोट

01 Sep, 2025

राजधानी के तहत घंडल स्थित लाॅ यूनिवर्सिटी में कानपुर यूपी के एक छात्र पर सीनियर छात्रों द्वारा मारपीट करने, उसे प्रताड़ित करने तथा चट्टानों से नीचे फैंकने के प्रयास का मामला सामने आया है, जिससे यह छात्र बुरी तरह से सहम गया है।

शिमला (संतोष): राजधानी के तहत घंडल स्थित लाॅ यूनिवर्सिटी में कानपुर यूपी के एक छात्र पर सीनियर छात्रों द्वारा मारपीट करने, उसे प्रताड़ित करने तथा चट्टानों से नीचे फैंकने के प्रयास का मामला सामने आया है, जिससे यह छात्र बुरी तरह से सहम गया है। उसने आत्महत्या का भी प्रयास किया और अपने भाई को व्हाट्सएप पर लंबा चौड़ा पत्र भी लिखा, लेकिन ऐन वक्त पर उसके दोस्त वहां आ पहुंचे और उसे ऐसा करने से रोक दिया। यही नहीं, छात्र अविरल ने इस पूरी घटनाक्रम की जानकारी जी-मेल के माध्यम से यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को भी दी है।

जानकारी के अनुसार शिमला की लॉ यूनिवर्सिटी में एक छात्र की पिटाई का मामला सामने आया है। अविरल पांडे पुत्र राजीव पांडे निवासी 1394 एलआईजी आवास विकास-3 कल्याणपुर कानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जो यहां विश्वविद्यालय में पढ़ता है। उसने सीनियर छात्रों पर मारपीट और उसे प्रताड़़ित करने के आरोप लगाए। पीड़ित छात्र की शिकायत पर पुलिस ने शिमला के बालूगंज थाना में 8 से ज्यादा सीनियर छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शिकायत में अविरल पांडे ने आरोप लगाया कि 29 अगस्त की रात करीब 1 बजे लॉ यूनिवर्सिटी के चौथे और 5वें वर्ष के छात्र उसे पीटने के लिए एकत्रित हुए लेकिन वे उसे नहीं ढूंढ पाए। इसलिए उन्होंने अगले दिन पीटने का मन बनाया। 30 अगस्त को दोपहर लगभग 1 बजे मारौग होस्टल के सामने दोबारा से चौथे और 5वें वर्ष के वरिष्ठ छात्रों का एक समूह उसके चारों ओर एकत्रित हो गया। अविरल के मुताबिक तब सीनियर स्टूडैंट ने उस पर हमला कर दिया और उसे एक चट्टान से नीचे फैंकने का भी प्रयास किया। अपनी जान को खतरे में देखकर अविरल ने आत्मरक्षा के लिए एक चाकू निकाला, जो कि सीनियर छात्र रोहित चौहान से छीना था। इसके बावजूद उन्होंने उसे धमकाना जारी रखा।

उसने पुलिस को बताया कि उस पर हमले और धमकियों में शामिल लोगों में सिद्धांत सिंह (बार-बार अपराधी), रोहित चौहान, प्रभात जैन, रोहनीत जिंदल, राहुल मीणा, आदित्य ठाकुर, प्रियांशु और अन्य अज्ञात शामिल हैं। उसने घटना से भागने के तुरंत बाद 1.16 बजे 112 पर कॉल किया और आरोपियों ने उसके खिलाफ भी एक झूठी शिकायत दर्ज की है। धामी हलोग चौकी पुलिस ने बीएनएस की धारा 190, 191(2) और 115 (2) के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

