  • Chamba: राधा अष्टमी पर हजारों शिव भक्तों का डल झील में डुबकी लगाने का सपना रह गया अधूरा

Edited By Kuldeep, Updated: 01 Sep, 2025 04:58 PM

राधा अष्टमी के पावन अवसर पर मणिमहेश डल झील में होने वाले पवित्र स्नान में डुबकी लगाने का हजारों शिव भक्तों का सपना अधूरा ही रह गया।

भरमौर (उत्तम): राधा अष्टमी के पावन अवसर पर मणिमहेश डल झील में होने वाले पवित्र स्नान में डुबकी लगाने का हजारों शिव भक्तों का सपना अधूरा ही रह गया। प्राकृतिक आपदाओं के चलते रास्ते बंद होने से यहां श्रद्धालुओं का पहुंचना तो दूर सचुईं के चेले भी पहुंच कर डल पार नहीं कर सके जो रस्म हर वर्ष व हर परिस्थिति मेें निभाई जाती रही है। इस रस्म को भरमौर के चौरासी प्रांगण स्थित कुफरी में ही निभाया गया। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को कई प्रकार की आफतों का भी सामना करना पड़ा है जिन्हें भुलाना मुश्किल है।

श्रद्धालुओं की मुश्किलों का दौर अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक काफी तादाद में पैदल ही भरमौर से हजारों मणिमहेश श्रद्धालु पैदल चम्बा की ओर निकल गए हैं जबकि भरमौर में कम श्रद्धालु बचे हुए हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से राधा अष्टमी तक कुल 15 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा के शुरूआती दिन सामान्य थे, लेकिन सप्ताह पूर्व मूसलाधार बारिश व भूस्खलन के चलते यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया।

आपदा इतना भयंकर रूप ले चुकी थी कि सरकार व प्रशासन को श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मध्यनजर यात्रा को पूर्ण रूप से स्थगित करना पड़ा। मुश्किल दौर में गुजरी वर्ष 2025 की मणिमहेश यात्रा कई हजारों यात्रियों को ऐसे जख्म दे गई है जो उनको कभी भी नहीं भूलेंगे।

बैंकों में कैश खत्म, पेटीएम, गूगल पे नहीं कर रहे काम
भरमौर में मोबाइल नैटवर्क तो है मगर बात नहीं हो पा रही है। इंटरनैट सेवा अभी तक बहाल नहीं हो पाई है, जिससे बैंकिंग सेवा प्रभावित है। पे टी.एम. व गूगल पे इत्यादि काम नहीं कर रहे हैं। मसलन सामान खरीदने के लिए भी श्रद्धालुओं के पास पैसे नहीं हैं। श्रद्धालुओं को मजबूरन जेब खर्चे के लिए स्थानीय लोगों की मदद लेनी पड़ रही है। बैंकों में कैश की किल्लत भी हो गई है।

