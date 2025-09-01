Kullu: लापता चल रहे व्यक्ति का शव पार्वती नदी से निकाला

लापता चल रहे रशोल के एक व्यक्ति का शव जरी के पास पार्वती नदी में मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है।

कुल्लू (शम्भू): लापता चल रहे रशोल के एक व्यक्ति का शव जरी के पास पार्वती नदी में मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। थाना प्रभारी मणिकर्ण संजीव वालिया के अनुसार शेर सिंह निवासी जां जिला कुल्लू ने पुलिस काे नदी में एक शव फंसा हुआ होने की सूचना दी। इस पर पुलिस, अग्निशमन विभाग की टीम व स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे। उफनती नदी में बड़ी मशक्कत के बाद शव को निकाला गया। शव की पहचान मृतक के बेटे मनीम निवासी रशोल ने की है। उसने बताया कि उसके पिता भागी राम (60) पुत्र जिंदू राम की गुमशुदगी की रिपोर्ट मणिकर्ण थाना में दर्ज की गई थी। उन्होंने घटना पर कोई संदेह आदि व्यक्त नहीं किया है।