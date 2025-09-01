Himachal: प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद, शिक्षक लेंगे ऑनलाइन क्लास

मौसम विभाग की ओर से जारी रैड अलर्ट के बाद प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थाओं को 2 सितम्बर को बंद कर दिया गया है।

शिमला (ब्यूरो): मौसम विभाग की ओर से जारी रैड अलर्ट के बाद प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थाओं को 2 सितम्बर को बंद कर दिया गया है। ऐसे में लाहौल-स्पीति, शिमला, कुल्लू ,सोलन, मंडी, बिलासपुर, सिरमौर, सोलन, कांगड़ा, हमीरपुर व ऊना के शिक्षण संस्थान मंगलवार को बंद रहेंगे। संबंधित डीसी की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस दौरान हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में भी शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी।

इस दौरान शिक्षण संस्थान के स्टाफ को भी छुट्टी रहेगी। ऐसे में शिक्षकों को ऑनलाइन क्लास लेने को कहा गया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि सभी जिलों के डीसी को ये आदेश दिए गए हैं कि वे ज्यादा बारिश होने की स्थिति में शिक्षण संस्थानों में टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ को भी छुट्टी दे सकते हैं।