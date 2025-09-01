Main Menu

चंबा में युद्धस्तर पर सुविधाएं बहाल, खुद फील्ड में उतरे डीसी मुकेश रेपसवाल

Edited By Jyoti M, Updated: 01 Sep, 2025 05:32 PM

facilities restored on war footing in chamba

चंबा। जिला चंबा में भारी बारिश के कारण प्रभावित पेयजल, सड़क, तथा विद्युत सेवाओं की बहाली के लिए उपायुक्त मुकेश रेपसवाल की विशेष निगरानी में विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी दिन-रात कार्य कर रहे हैं तथा खराब मौसम व चुनौती पूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विभिन्न जन सुविधाओं को बहाल करने में सफल हो रहे हैं जिसके परिणाम स्वरूप जिला के अधिकांश हिस्सों में बिजली व पानी की आपूर्ति बहाल हो गई है जबकि शेष क्षेत्रों में जन सुविधाओं की बहाली के लिए अथक प्रयास जारी हैं। इसी प्रकार सड़क सुविधाओं की बहाली के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 154 ए सहित अन्य सभी प्रमुख सड़क मार्गों के अलावा ग्रामीण सड़कों की बहाली के लिए भी संबंधित विभागों के अधिकारी व कर्मचारी निरंतर कार्यरत हैं। 

योजनाओं की बहाली के लिए जुटे विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों को दिशा निर्देश व मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए उपायुक्त मुकेश रेपसवाल स्वयं अधिकारियों के साथ लगातार फील्ड में जा रहे हैं तथा कार्य कर रहे अधिकारियों व कर्मचारियों का हौसला बढ़ाने के साथ-साथ उनकी सुरक्षा व सुविधाओं बारे भी उच्च अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। 

विद्युत आपूर्ति बहाली के विषय में विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता राजीव ठाकुर ने बताया कि जिला में विधुत विभाग के 80% से अधिक ट्रांसफार्मर 31 अगस्त तक चालू कर दिए गए हैं इसके अलावा 33 केवीए धरवाला सब स्टेशन को भी चालू कर दिया गया है जिसके माध्यम से 85 ट्रांसफार्मरों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति आरंभ हो गई है उन्होंने बताया कि आज शाम तक लगभग 50 अन्य ट्रांसफॉमर्स के माध्यम से भी बिजली की सप्लाई बहाल होने जा रही है।

लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता दिवाकर सिंह पठानिया ने जानकारी दी है कि जिला के सभी क्षेत्रों में विभाग के अधिकारी व कर्मचारी पूर्ण क्षमता के साथ दिन-रात कार्य कर रहे हैं तथा न्यूनतम समय अवधि में सड़क मार्गों की बहाली के लिए प्रयासरत हैं। जल शक्ति विभाग की अधीक्षण अभियंता राजेश मोंगरा ने बताया कि जल शक्ति विभाग द्वारा बारिश के कारण बाधित पेयजल योजनाओं में से अधिकतर को आंशिक रूप से बहाल कर दिया गया है तथा अन्य क्षेत्रों में विभाग की टीमें पेयजल आपूर्ति बहाल करने में जुटी हैं।

