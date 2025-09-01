Shimla: मणिमहेश यात्रा के सभी श्रद्धालु सुरक्षित होने की सूचना सही नहीं : जयराम

Edited By Kuldeep, Updated: 01 Sep, 2025 10:23 PM
शिमला (कुलदीप): विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार की तरफ से सदन में मणिमहेश यात्रा के सभी श्रद्धालुओं के सुरक्षित होने की जो सूचना दी गई है, वह तथ्यों पर आधारित नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री की तरफ से दी गई जानकारी में विरोधाभास है। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक भी मौके पर डटे हैं, लेकिन सरकार उनका उल्लेख नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि भरमौर में 500 से ज्यादा श्रद्धालु फंसे हैं। उनके अपने विधानसभा क्षेत्र में 32 लोगों की एक रात में जान गई है। उन्होंने आगामी 7 सितम्बर को एसीएफ परीक्षा और कुछ काऊंसलिंग शैड्यूल के समय में परिवर्तन करने की मांग की है।