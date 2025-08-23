Shimla: एचपीयू व एसपीयू के अधीन बीएड कालेजों की सीटें भरने के लिए होगा कॉमन एंट्रैंस टैस्ट

Edited By Kuldeep, Updated: 23 Aug, 2025 09:31 PM
शिमला (अभिषेक): हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) शिमला और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी (एसपीयू) मंंडी के अधीन बीएड कालेजों की सीटों को भरने के लिए अगले सत्र यानी वर्ष 2026-27 के लिए कॉमन एंट्रैंस टैस्ट होगा। इसको लेकर निर्णय ले लिया गया है। जानकारी के अनुसार बीएड का कॉमन एंट्रैंस टैस्ट एचपीयू शिमला द्वारा ही आयोजित किया जाएगा। कॉमन एंट्रैंस टैस्ट आयोजित होने पर बीएड करने के इच्छुक उम्मीदवारों को भी राहत मिलेगी। इस बार बीएड में प्रवेश के लिए एचपीयू व एसपीयू ने अपने-अपने स्तर पर प्रवेश परीक्षा आयोजित की थी। इस कारण उम्मीदवारों को दोनों विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षाओं में बैठने के लिए अलग-अलग आवेदन करना पड़ा था। इस कारण उन पर वित्तीय भार भी पड़ा क्योंकि प्रवेश परीक्षा के लिए दोनों विश्वविद्यालयों की अलग-अलग फीस जमा करवानी पड़ी। इस बार हालांकि अब दोनों विश्वविद्यालय अपने-अपने स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया अमल में ला रहे हैं, लेकिन अगले वर्ष एचपीयू शिमला ही बीएड का कॉमन एंट्रैंस टैस्ट आयोजित करेगी।
सीडीओई ने बीएड की काऊंसलिंग की स्थगित
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के सैंटर फॉर डिस्टैंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन (सीडीओई) ने बीएड की काऊंसलिंग स्थगित कर दी है। काऊंसलिंग की नई तिथि अब बाद में अलग से जारी की जाएगी। काऊंसलिंग 28 अगस्त से 6 सितम्बर तक होनी थी, लेकिन सीडीओई ने बीएड में प्रवेश के लिए आवेदन की तिथि 5 सितम्बर तक बढ़ा दी है। इस कारण अब काऊंसलिंग का शैड्यूल बदलना पड़ रहा है। काऊंसलिंग की नई तिथियां आगामी दिनों में जल्द जारी होंगी। इसके लिए उम्मीदवारों को वैबसाइट पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।