Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • तेज रफ्तार का कहर: टोल प्लाजा पर खड़े 3 वाहनों को कैंटर ने मारी टक्कर, बाल-बाल बचे सवार

तेज रफ्तार का कहर: टोल प्लाजा पर खड़े 3 वाहनों को कैंटर ने मारी टक्कर, बाल-बाल बचे सवार

Edited By Vijay, Updated: 23 Aug, 2025 06:38 PM

canter hits 3 vehicles passengers narrowly escape

कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन के गरामौड़ा टोल प्लाजा पर बिलासपुर की तरफ से आ रहे एक तेज रफ्तार कैंटर ने टोल प्लाजा पर टोल कटवाने लाइन में खड़े 3 वाहनों को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी।

स्वारघाट (रोहित): कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन के गरामौड़ा टोल प्लाजा पर बिलासपुर की तरफ से आ रहे एक तेज रफ्तार कैंटर ने टोल प्लाजा पर टोल कटवाने लाइन में खड़े 3 वाहनों को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में सभी वाहनों में सवार लोग बाल-बाल बच गए, हालांकि कुछेक सवारों को मामूली चोटें आई हैं। वहीं टक्कर के चलते सभी वाहनों को काफी नुक्सान हुआ है। हादसे के बाद कीरतपुर की तरफ जा रही लेन पर जाम लग गया और मौके पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जाम को खुलवाया।
PunjabKesari

प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार से गरामौड़ा और बलोह टोल प्लाजा पर टोल की वसूली शुरू हो गई थी, क्योंकि सरकार ने एक माह तक टोल वसूली न करने के आदेश वापस ले लिए थे, जिसके चलते टोल कटवाने वाले वाहनों की लंबी कतार लगी हुई थीं। इस दौरान बिलासपुर की तरफ से एक कैंटर तेज रफ्तार से आया और अपने आगे खड़े पिकअप वाहन को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे पिकअप आगे खड़ी इनोवा कार से टकरा गई तो वहीं इनोवा कार अपने आगे खड़ी स्विफ्ट कार से टकरा गई। हादसा भयंकर था, लेकिन इसमें काेई जानी नुक्सान नही हुआ है। पुलिस हादसे के सम्बन्ध में आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!