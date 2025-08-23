तेज रफ्तार का कहर: टोल प्लाजा पर खड़े 3 वाहनों को कैंटर ने मारी टक्कर, बाल-बाल बचे सवार

कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन के गरामौड़ा टोल प्लाजा पर बिलासपुर की तरफ से आ रहे एक तेज रफ्तार कैंटर ने टोल प्लाजा पर टोल कटवाने लाइन में खड़े 3 वाहनों को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी।

स्वारघाट (रोहित): कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन के गरामौड़ा टोल प्लाजा पर बिलासपुर की तरफ से आ रहे एक तेज रफ्तार कैंटर ने टोल प्लाजा पर टोल कटवाने लाइन में खड़े 3 वाहनों को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में सभी वाहनों में सवार लोग बाल-बाल बच गए, हालांकि कुछेक सवारों को मामूली चोटें आई हैं। वहीं टक्कर के चलते सभी वाहनों को काफी नुक्सान हुआ है। हादसे के बाद कीरतपुर की तरफ जा रही लेन पर जाम लग गया और मौके पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जाम को खुलवाया।



प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार से गरामौड़ा और बलोह टोल प्लाजा पर टोल की वसूली शुरू हो गई थी, क्योंकि सरकार ने एक माह तक टोल वसूली न करने के आदेश वापस ले लिए थे, जिसके चलते टोल कटवाने वाले वाहनों की लंबी कतार लगी हुई थीं। इस दौरान बिलासपुर की तरफ से एक कैंटर तेज रफ्तार से आया और अपने आगे खड़े पिकअप वाहन को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे पिकअप आगे खड़ी इनोवा कार से टकरा गई तो वहीं इनोवा कार अपने आगे खड़ी स्विफ्ट कार से टकरा गई। हादसा भयंकर था, लेकिन इसमें काेई जानी नुक्सान नही हुआ है। पुलिस हादसे के सम्बन्ध में आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।