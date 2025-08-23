Chamba: सुंदरासी में भारी बारिश से रास्ते पर आया मलबा, मणिमहेश यात्रा पर रोक

श्री मणिमहेश यात्रा के दौरान शनिवार देर शाम सुंदरासी में भारी बारिश से हुए भूस्खलन से मलबा रास्ते पर आ गया। इससे आवागमन प्रभावित हुआ है।

भरमौर (उत्तम ठाकुर): श्री मणिमहेश यात्रा के दौरान शनिवार देर शाम सुंदरासी में भारी बारिश से हुए भूस्खलन से मलबा रास्ते पर आ गया। इससे आवागमन प्रभावित हुआ है। हालांकि मलबे की चपेट में किसी भी यात्री के आने की जानकारी देर शाम तक नहीं मिल पाई, लेकिन नुक्सान की आशंका जताई जा रही है। भरमौर प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पर्वतारोहण संस्थान के बचाव दल, पुलिस, एनडीआरएफ तथा लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को घटना स्थल पर भेज दिया है।

वहीं स्थिति को देखते हुए फिलहाल यात्रा पर रोक लगा दी है, जो लोग जहां-जहां रुके हैं, उन्हें वही रुकने के आदेश जारी किए जा रहे हैं। बाकायदा अनाऊंसमैंट करके लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रुकने को कहा जा रहा है। जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता तब तक आगे की यात्रा को रोका गया है। फिलहाल हड़सर में लगभग 500, धनछो में 300 यात्री बताए जा रहे हैं, जिन्हें अपने स्थानों पर ही रुकने को कहा गया है। वहीं गौरीकुंड से नीचे आने वाले यात्रियों को भी वहीं रोक दिया गया है।

एसडीएम भरमौर अभिषेक मित्तल ने बताया कि बादल फटने के कारण अभी तक नुक्सान की कोई पुष्ट जानकारी नहीं है। मलबा हटाने के बाद ही वास्तविक स्थिति का पता चलेगा। फिलहाल बचाव दलों, एनडीआरएफ तथा लोक निर्माण विभाग की लेबरों को तैनात कर दिया गया है। यात्रा को आंशिक तौर पर रोका गया है। मौसम साफ होते ही यात्रा पुन: सुचारू रूप से शुरू कर दी जाएगी।