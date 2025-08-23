Main Menu

  • Shimla: अडानी समूह हिमाचल के इन केंद्रों पर शुरू करेगा सेब की खरीद

Edited By Kuldeep, Updated: 23 Aug, 2025 10:07 PM

shimla adani group apple purchase

हिमाचल प्रदेश में अडानी एग्री फ्रेश लिमिटेड 3 सैंटरों पर रविवार से तथा शेष पर सोमवार से सेब की खरीद शुरू करेगा। समूह रोहड़ू, रामपुर व टुटू पानी में रविवार से तथा सैंज व जरोल टिक्कर में 25 अगस्त से सेब की खरीद शुरू करने जा रहा है।

शिमला (भूपिन्द्र): हिमाचल प्रदेश में अडानी एग्री फ्रेश लिमिटेड 3 सैंटरों पर रविवार से तथा शेष पर सोमवार से सेब की खरीद शुरू करेगा। समूह रोहड़ू, रामपुर व टुटू पानी में रविवार से तथा सैंज व जरोल टिक्कर में 25 अगस्त से सेब की खरीद शुरू करने जा रहा है। रिकांगपिओ में समूह 28 अगस्त से सेब की खरीद करेगा, वहीं अडानी ने सेब खरीद के दाम तय कर लिए हैं। इसके तहत अडानी समूह ने प्रीमियम क्वालिटी के लार्ज, मीडियम व स्मॉल साइज के सेब के 85 रुपए प्रति किलो दाम तय किए हैं। इस बार अडानी तीन अतिरिक्त खरीद केंद्र पर सेब खरीद रहा है। अडानी ने एचपीएमसी से जरोल टिक्कर, रिकांगपिओ तथा टुटू पानी में सीए स्टोर लीज पर लिए हैं।

प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों के कई बागवान अडानी की खरीद प्रक्रिया का ही इंतजार कर रहे हैं। वह कंपनी को ही सेब बेचने में प्राथमिकता देते हैं। अडानी के सेब खरीद की प्रक्रिया शुरू करने से इन बागवानों का इंतजार समाप्त हो गया है तथा अब वे सेब का तुड़ान शुरू करेंगे। आम तौर से अडानी राज्य में 26 अगस्त से सेब की खरीद शुरू करता है। उधर, जानकारी है कि अडानी के सीए स्टोर में हर वर्ष होने वाले मुरम्मत व अन्य रखरखाव का कार्य भी पूरा हो गया है। उधर अडानी के सेब के दाम तय करने के साथ ही मंडी में सेब के दाम भी गिर जाते हैं।

यह तय किए दाम
अडानी प्रीमियम क्वालिटी का सेब (80 प्रतिशत से 100 प्रतिशत कलर वाले सेब) के लार्ज, मीडियम व स्माल साइज के सेब 85 रुपए प्रति किलो, एक्स्ट्रा लार्ज 45 रुपए, एक्स्ट्रा स्माल 75 रुपए व पितू 45 रुपए प्रति किलो खरीदेगा। इसी तरह सुप्रीम क्वालिटी (60 प्रतिशत से 80 प्रतिशत कलर वाले) वाले सेब लार्ज, मीडियम व स्मॉल साइज के सेब 65 रुपए प्रति किलो, एक्स्ट्रा लार्ज 35 रुपए, एक्स्ट्रा स्माल 55 रुपए व पितू 35 रुपए प्रति किलो तथा 60 प्रतिशत से कम कलर वाले सेब 24 रुपए प्रति किलो खरीदेगा। इसके अलावा अंडर साइज सेब व शून्य से 100 प्रतिशत कलर वाले सेब के अडानी ने 20 रुपए प्रति किलो दाम तय किए हैं।

25 हजार टन सेब खरीद का रखा लक्ष्य
इस बार अडानी एग्री फ्रेश समूह ने हिमाचल में 25 हजार टन सेब खरीद का लक्ष्य रखा है। गत वर्ष समूह ने साढ़े 19 हजार टन सेब की खरीद की थी। इस बार अडानी 6 खरीद केंद्रों पर सेब की खरीद करेगा।

फल मंडी में गिरने लगे सेब के दाम, नहीं आ रहे अच्छी क्वालिटी के सेब
फल मंडी में सेब के दाम गिरने लगे हैं। आढ़ती एसोसिएशन शिमला के अध्यक्ष प्रताप चौहान ने कहा कि मंडी में दाम गिर गए हैं। उन्होंने कहा कि मंडी में रैड गोल्डन के दाम में प्रति पेटी 200 रुपए तक की गिरावट आई है। हालांकि अच्छी क्वालिटी का रॉयल सेब 2000 रुपए प्रति पेटी बिक रहा है। उन्होंने कहा कि मंडी में अच्छी क्वालिटी के सेब नहीं आ रहे हैं।

