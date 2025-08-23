Chamba: अचानक रावी में गिरी बाइक, मणिमहेश यात्री की मौत

Edited By Kuldeep, Updated: 23 Aug, 2025 07:16 PM
भरमौर (उत्तम): पठानकोट-चम्बा-भरमौर एनएच पर लूणा के समीप एक बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में चालक की मौत हो गई है, जबकि दूसरा सवार सड़क पर ही गिर गया। मृतक की पहचान अजय कुमार पुत्र पुरुषोत्तम निवासी गांव वारल जसूर तहसील नूरपुर जिला कांगड़ा के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मैडीकल कालेज चम्बा भेज दिया है। जानकारी के अनुसार अजय और गौरव पुत्र मनोज कुमार बाइक पर सवार होकर श्री मणिमहेश यात्रा के लिए निकले थे।
लूणा के समीप पहुंचने पर अचानक बाइक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे लुढ़कते हुए रावी नदी में समा गई। हादसे में अजय बाइक सहित नदी में गिरकर लापता हो गया, जबकि गौरव सड़क पर ही गिर गया। गौरव ने इसकी जानकारी पुलिस और स्थानीय लोगों को दी। इसके बाद सर्च ऑप्रेशन आरंभ किया। इसी बीच बत्ती हट्टी नामक स्थान पर नदी के किनारे अजय का शव बरामद हुआ। एसपी चम्बा अभिषेक यादव ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।