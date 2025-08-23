Main Menu

Shimla: पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के दृष्टिगत डॉक्यूमैंट वैरीफिकेशन का शैड्यूल जारी

Edited By Kuldeep, Updated: 23 Aug, 2025 09:46 PM

shimla police constable document verification started

हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में स्पैशलाइज्ड ड्यूटी के लिए पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने डॉक्यूमैंट वैरीफिकेशन का शैड्यूल जारी कर दिया है।

शिमला (अभिषेक): हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में स्पैशलाइज्ड ड्यूटी के लिए पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने डॉक्यूमैंट वैरीफिकेशन का शैड्यूल जारी कर दिया है। डॉक्यूमैंट वैरीफिकेशन 4 से 9 सितम्बर तक पुलिस लाइन भराड़ी शिमला में होगी। इसके लिए आयोग ने उम्मीदवारों के ई-कॉल लैटर्स जारी कर दिए हैं। पात्र उम्मीदवारों के ई-कॉल लैटर्स आयोग की वैबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। इसके अलावा एसएमएस के जरिए भी सूचित किया गया है। इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार आयोग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

लोक सेवा आयोग ने बीते 2 अगस्त को पुलिस विभाग में स्पैशलाइज्ड ड्यूटी के लिए पुलिस कांस्टेबल के 1088 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित स्क्रीनिंग टैस्ट का परिणाम घोषित किया था और इसमें कुल 1964 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हैं। पुरुष कांस्टेबल के 708 पदों के लिए लिखित परीक्षा के आधार पर 1343 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। इसके अलावा महिला कांस्टेबल के 380 पदों के लिए इस परीक्षा के आधार पर 621 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट हुई हैं। अब लिखित परीक्षा के आधार पर शॉर्टलिस्ट हुए उम्मीदवारों को डॉक्यूमैंट वैरीफिकेशन के लिए बुलाया गया है।

