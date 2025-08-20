Una: फिल्मी स्टाइल में पुलिस कर्मियों को चकमा देकर कैदी हुआ फरार, जानें मामला

Edited By Kuldeep, Updated: 20 Aug, 2025 10:26 PM



जिला जेल लाए जा रहे एक विचाराधीन कैदी के फरार होने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक सोलन में पेशी के बाद बनगढ़ स्थित जेल में लाया जा रहा पोक्सो एक्ट में नामजद कैदी मैहतपुर से पुलिस कर्मियों को चकमा देकर फिल्मी स्टाइल में फरार हो गया।