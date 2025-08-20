Main Menu

  • Chamba: दुष्कर्म के बाद गर्भवती हुई अनाथ नाबालिगा ने दिया बच्चे को जन्म, 2 आरोपी गिरफ्तार

Edited By Kuldeep, Updated: 20 Aug, 2025 06:43 PM

जनजातीय क्षेत्र पांगी से एक घटना सामने आई है, जिसने सरकार के 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' के दर्जे पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

पांगी (रंजना): जनजातीय क्षेत्र पांगी से एक घटना सामने आई है, जिसने सरकार के 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' के दर्जे पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां स्थित किलाड़ के एक अनाथ आश्रम में रहने वाली 15 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ है। मामला एक साल पुराना है, लेकिन इसका खुलासा हाल ही में हुआ, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने नाबालिगा के साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद वह गर्भवती हो गई। जब गांव में यह बात फैलने लगी तो कुछ ग्रामीणों ने नाबालिग को आरोपी के घर पहुंचा दिया। मामला बढ़ता देख, आरोपी नाबालिगा को लेकर जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ चला गया। वहां 18 मार्च को नाबालिग ने एक बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद आरोपी ने उस नवजात बच्चे को किश्तवाड़ में ही किसी और को सौंप दिया और खुद वापस पांगी लौट आया। उसे लगा कि मामला अब दब गया है।

वहीं कुछ महीने बाद पीड़िता ने भी जम्मू के गुलाबगढ़ में शाम लाल नामक व्यक्ति से शादी कर ली। भरमौर-पांगी के विधायक डा. जनक राज हाल ही में पांगी के दौरे पर गए। इस दौरान रेई गांव के वासियों ने विधायक को इस पूरी घटना की जानकारी दी। मामले की गंभीरता को समझते हुए विधायक ने तुरंत मुख्यमंत्री समेत सभी आला अधिकारियों को इससे अवगत कराया और बुधवार को इस मुद्दे को विधानसभा सत्र में भी जोर-शोर से उठाया। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक तरफ प्रदेश सरकार अनाथ बच्चों को 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' का दर्जा दे रही है, वहीं दूसरी तरफ पांगी जैसे दूरदराज के इलाके में एक अनाथ बच्ची के साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है और किसी भी अधिकारी को इसकी भनक तक नहीं लगती।

विधायक द्वारा मामला उठाने के बाद प्रशासन और पुलिस हरकत में आई। पुलिस थाना पांगी के प्रभारी जोगिंद्र सिंह जरियाल ने बताया कि पुलिस टीम जम्मू के गुलाबगढ़ गई और वहां से पीड़िता को पांगी लाया गया। पीड़िता की शिकायत के आधार पर 18 अगस्त को मुख्य आरोपी दीपक कुमार पुत्र अशोक कुमार, निवासी रेई, पांगी और उसके 2 अन्य साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर बुधवार को चम्बा कोर्ट में पेश किया, जहां से अदालत ने उन्हें 2 सितम्बर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस घिनौने अपराध में और कौन-कौन लोग शामिल थे और बच्चे को किसे और क्यों सौंपा गया।

