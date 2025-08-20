Shimla: HPU के शिक्षा विभाग सहित सरकारी व निजी बीएड कालेजों में 4336 सीटें खाली

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) ने बीएड में प्रवेश के लिए पहले राऊंड की काऊंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद बुधवार को खाली सीटों का ब्यौरा जारी किया।

शिमला (अभिषेक): हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) ने बीएड में प्रवेश के लिए पहले राऊंड की काऊंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद बुधवार को खाली सीटों का ब्यौरा जारी किया। जारी किए ब्यौरे के अनुसार एचपीयू के शिक्षा विभाग सहित सरकारी व निजी बीएड कालेजों में 4336 सीटें खाली रह गई हैं। अब इन खाली सीटों को भरने के लिए वीरवार से दूसरे राऊंड की काऊंसलिंग प्रक्रिया वीरवार से ऑनलाइन शुरू होगी।

पहले राऊंड की काऊंसलिंग के बाद निजी बीएड कालेजों में 4207 सीटें खाली रह गई हैं और इन कालेजों में कुल 991 सीटें ही भर पाई हैं। इसके अलावा एचपीयू के शिक्षा विभाग में 28 सीटें खाली हैं और इस विभाग में 72 सीटेें पहले राऊंड में भरी। इसके अलावा और राजकीय कालेज ऑफ टीचर एजुकेशन धर्मशाला में 101 सीटें खाली रह गई हैं और यहां पर 149 सीटें भरी हैं। 588 उम्मीदवारों ने कालेज शिफ्ट करने के लिए आवेदन किया है।

अब खाली सीटों पर प्रवेश के लिए एक बार फिर उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उम्मीदवारों को अपनी-अपनी लॉग इन आईडी के जरिये 5 कालेज की प्राथमिकताएं 25 अगस्त तक देनी होंगी। 27 अगस्त को स्पोर्ट्स कोटे के तहत बीएड में प्रवेश के लिए काऊंसलिंग एचपीयू में होगी। 28 अगस्त को कल्चरल कोटे के तहत प्रवेश के लिए काऊंसलिंग होगी। 30 अगस्त को उम्मीदवारों को आबंटित कालेज की जानकारी लॉग इन आईडी पर अपलोड कर दी जाएगी। इसके पश्चात 21 अगस्त से 2 सितम्बर तक संबंधित आबंटित कालेज में उम्मीदवारों के दस्तावेजों की वैरीफिकेशन होगी और ऑनलाइन फीस जमा करवानी होगी।