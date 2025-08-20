विधानसभा: रोजगार को लेकर पूछे गए प्रश्न का मुख्यमंत्री जवाब देने में असमर्थ : जयराम

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सदन में भाजपा विधायकों द्वारा रोजगार को लेकर पूछे गए प्रश्न का जवाब देने में मुख्यमंत्री असमर्थ नजर आए।

शिमला: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सदन में भाजपा विधायकों द्वारा रोजगार को लेकर पूछे गए प्रश्न का जवाब देने में मुख्यमंत्री असमर्थ नजर आए। सदन से बाहर विधानसभा परिसर में पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जुलाई 2024 में इसी सदन के अंदर 34,980 नौकरी देने की बात कही थी, लेकिन 15 अगस्त को मुख्यमंत्री भाषण में कह रहे हैं कि अब तक 23,191 नौकरियां दी हैं।

ऐसे में 11 हजार नौकरियां कहां गई। उन्होंने कहा कि एक साल बाद नौकरियां बढ़नी चाहिए थी, लेकिन ये कम हो गईं। मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर भी झूठ बोलते हैं और बाहर भी झूठ बोलते हैं। विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री से प्रश्न किया गया कि अब तक किन-किन विभागों में कितनी पोस्ट क्रिएट की और कितनी भरी गईं, लेकिन इसको लेकर भी मुख्यमंत्री सही जवाब नहीं दे रहे थे, जबकि 5000 पदों को भरने की पूर्व की सरकार ने ही मंजूरी दी थी, जिन्हें अभी भरा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हकीकत यह है कि पौने 3 साल के इस कार्यकाल में किसी को भी नौकरी नहीं मिल पाई है। उन्होंने कहा है कि विदेशों में अपने खर्चे पर नौकरी करने गए युवाओं को भी सरकार अपने खाते में गिना रही है।