Himachal: सिरमौर में इस साल 178 नशा तस्कर गिरफ्तार...11 महिलाएं भी शामिल, करोड़ों की संपत्ति सीज

नाहन (आशु): जिला सिरमौर में दिन-प्रतिदिन नशे का कारोबार बढ़ रहा है। नशा तस्करों की धरपकड़ के लिए थाना स्तर के अतिरिक्त विशेष टीमें भी गठित की गई हैं। इस वर्ष जिले के विभिन्न पुलिस थानों में एनडीपीएस एक्ट के तहत अब तक 113 केस दर्ज किए हैं, जिसमें 178 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नशा तस्करी में महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। इस अवधि में 11 महिला तस्कर भी पकड़ी जा चुकी हैं। सबसे अधिक मामले उपमंडल पांवटा साहिब और नाहन में सामने आए हैं। अब तक आरोपियों के कब्जे से 24.255 किलोग्राम व 520 मिलीग्राम चरस, 2.245 किलोग्राम अफीम, 76.632 किलोग्राम व 920 मिलीग्राम गांजा, 782.05 ग्राम हैरोइन/चिट्टा, 1483 अफीम के पौधे, 1020 भांग के पौधे, 7751 नशीले कैप्सूल, 636 नशीली गोलियां और 62 शीशियां सिरप की बरामद की गई हैं।

4 मामलों में करोड़ों की संपत्ति सीज

पुलिस 4 मामलों में वित्तीय अन्वेषण के तहत आरोपियों की 2,72,52,205.24 रुपए की चल और अचल संपत्ति को वैध संपत्ति सक्षम प्राधिकारी से आदेश प्रात कर सीज कर चुकी है। एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने बताया कि 31 अगस्त तक विशेष जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों की सूचना पुलिस को दें।

4 आरोपी 3 महीने के लिए भेजे जेल

जो आरोपी पकड़े जाने के बावजूद बार-बार नशे के कारोबार में संलिप्त पाए गए हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इसी के तहत नियमानुसार रिपोर्ट तैयार कर प्राधिकृत अधिकारी से डिटैंशन आदेश प्राप्त कर 4 आरोपियों को 3 महीने के लिए नाहन जेल भेजा जा चुका है।