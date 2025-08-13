Main Menu

  हिमाचल में बढ़ेगा BPL परिवारों के चयन का दायरा

Edited By Kuldeep, Updated: 13 Aug, 2025 10:22 PM

himachal bpl scope will increase

राज्य में चल रही बीपीएल चयन प्रक्रिया के तहत लोगों को इसका लाभ देने की दिशा में एक और कदम उठाया गया है।

शिमला (संतोष): राज्य में चल रही बीपीएल चयन प्रक्रिया के तहत लोगों को इसका लाभ देने की दिशा में एक और कदम उठाया गया है। ऐसे में बीपीएल परिवारों के चयन का दायरा बढ़ेगा, ताकि अधिक से अधिक परिवारों को इसमें शामिल किया जा सके। सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीपीएल परिवारों के चयन का दायरा बढ़ाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग को निर्देश दिए हैं।

सरकार को इस श्रेणी में अधिक से अधिक परिवारों को शामिल करने के लिए लोगों से अनेक सुझाव मिल रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने विभाग को कहा है कि 27 वर्ष तक की आयु के अनाथ बच्चों, ऐसे परिवार जिनकी मुखिया महिला हो, लेकिन 25 वर्ष से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क सदस्य न हो, को बीपीएल परिवार की श्रेणी में लाया जाए।

इसके अलावा उन्होंने 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता, डायलिसिस, हैपेटाइटिस-बी, एचआईवी (एड्स) इत्यादि गंभीर बीमारियों के साथ-साथ दुर्घटना में रीढ़ की हड्डी टूटने वाले व्यक्ति को बीपीएल श्रेणी में लाने के निर्देश दिए हैं। मुखिया के अलावा परिवार के किसी भी सदस्य के गंभीर बीमार होने पर भी उनकी पात्रता इस श्रेणी में लाने को कहा। मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिए हैं कि यदि किसी परिवार को राज्य या केंद्र सरकार द्वारा आवास योजना के अंतर्गत पक्का मकान मिला है तो उसे भी बीपीएल श्रेणी में रखा जाए।

