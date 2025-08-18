Shimla: प्रदेश के 10 हजार स्कूलों में खोली जाएगी मोबाइल लाइब्रेरी

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सोमवार को राज्य सचिवालय से ‘माई बुक माई स्टोरी’ अभियान की शुरूआत की। समग्र शिक्षा के तहत प्रारंभ किए गए इस अभियान का उद्देश्य बच्चों को पुस्तकों के प्रति आकर्षित करना और पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करना है।

शिमला (ब्यूरो): शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सोमवार को राज्य सचिवालय से ‘माई बुक माई स्टोरी’ अभियान की शुरूआत की। समग्र शिक्षा के तहत प्रारंभ किए गए इस अभियान का उद्देश्य बच्चों को पुस्तकों के प्रति आकर्षित करना और पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करना है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने एक मोबाइल लाइब्रेरी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर समग्र शिक्षा के राज्य परियोजना निदेशक राजेश शर्मा, उच्च शिक्षा निदेशक डा. अमरजीत शर्मा, स्कूली शिक्षा निदेशक आशीष कोहली तथा समग्र शिक्षा के को-आडीनेटर विशेष रूप से उपस्थित रहे। समग्र शिक्षा की यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप है और प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सक्रिय एवं वाइब्रेंट लाइब्रेरी बनाने की व्यापक सोच को आगे बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम है।

इस अभियान के तहत प्रदेश के करीब 10 हजार प्राथमिक और मिडल स्कूलों में यह वैन जाएगी और बच्चों को किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट के सहयोग से शुरू किए गए इस कंपेन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्कूलों की लाइब्रेरी में रखी गई पुस्तकों का सही ढंग से उपयोग हो और विद्यार्थी उनमें रुचि लें। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि ‘माई बुक माई स्टोरी’ अभियान का मूल उद्देश्य बच्चों में किताबें पढ़ने की आदत को पुनर्जीवित करना है। समग्र शिक्षा निदेशक राजेश शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि यह अभियान बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

अभियान के अंतर्गत प्रमुख गतिविधियां

यह अभियान 8 सितम्बर तक चलेगा। इस अभियान के तहत मोबाइल लाइब्रेरी प्रदेश के दस हजार प्राथमिक व मिडल स्कूलों में जाएगी। इस अभियान दौरान सभी स्कूलों में बच्चों की उम्र के अनुसार किताबों का प्रदर्शन किया जाएगा और उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके तहत प्रत्येक दिन 15-20 मिनट का ‘प्लेज रीडिंग टाइम’ होगा। सोमवार और शुक्रवार को ‘रीड-अलाउड’ सैशन आयोजित किए जाएंगे, जिनमें शिक्षक या विद्यार्थी कहानियां जोर से पढ़ेंगे और अन्य बच्चे उन्हें ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षक, अभिभावकों और विद्यार्थियों को घर पर पढ़ने के लिए ‘लिटरेसी क्लाउड’ से चुनी हुई कहानियों के लिंक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भेजे जाएंगे। ये लिंक रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे। 1 सितम्बर को ‘रीड-ए-थॉन’ कार्यक्रम के तहत ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड गतिविधि आयोजित होगी, जिसमें सभी विद्यार्थी और शिक्षक एक ही समय पर किताबें पढ़ेंगे।

इसके अतिरिक्त माई बुक माई स्टोरी अभियान के अंतर्गत बच्चों के जीवन पर पढ़ाई और बुनियादी साक्षरता के सकारात्मक असर को दर्शाने वाली तीन छोटी कहानियों के वीडियो भी बनाए जाएंगे, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में प्रदर्शित किया जाएगा। यह अभियान 8 सितम्बर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर संपन्न होगा। समापन अवसर पर स्कूलों में विशेष कार्यक्रम होंगे, जिनमें पढ़ाई के महत्व पर चर्चा की जाएगी और सबसे अधिक किताबें पढ़ने वाले तथा नियमित रूप से लाइब्रेरी का उपयोग करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा।