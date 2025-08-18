Kangra: बिना लाइसैंस के बनाई जा रही दवाइयों की फैक्टरी सील

नूरपुर क्षेत्र के लोधवां में आज ड्रग लाइसैंस विभाग द्वारा एक फैक्टरी में दबिश दी। विभाग द्वारा मौके पर 23 हजार इंजैक्शन बिना लाइसैंस के पाए जाने पर उक्त दवा फैक्टरी को सील कर दिया।

नूरपुर (राकेश): नूरपुर क्षेत्र के लोधवां में आज ड्रग लाइसैंस विभाग द्वारा एक फैक्टरी में दबिश दी। विभाग द्वारा मौके पर 23 हजार इंजैक्शन बिना लाइसैंस के पाए जाने पर उक्त दवा फैक्टरी को सील कर दिया। नूरपुर में तैनात विभाग के ड्रग इंस्पैक्टर प्यार चंद ठाकुर ने बताया कि उक्त फैक्टरी में औचक निरीक्षण के दौरान पाया गया कि फैक्टरी का लाइसैंस दिसम्बर 2024 में निरस्त किया जा चुका था।

जिस पर विभाग ने कम्पनी को चेतावनी दी थी कि आप आगे किसी भी दवा का निर्माण नही करेंगे। बावजूद इसके कम्पनी संचालक चोरी छिपे यह दवाइयां बना रहे थे, जिसके चलते निरीक्षण के दौरान दवाइयां बनाए जाने पर उक्त फैक्टरी को सील कर दिया गया है और 18-सी./ड्रग व कॉस्मैटिक एक्ट के तहत मुकद्दमा दर्ज कर लिया गया है।