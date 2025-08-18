Shimla: किराए के कमरे में मृत मिली महिला, पति गिरफ्तार

पुलिस थाना रामपुर में वीरवार को सूचना मिली कि डकोलड़ में अंजलि नाम की महिला अपने किराए के कमरे में मृत हालत में पड़ी है।

रामपुर बुशहर (संतोष): पुलिस थाना रामपुर में वीरवार को सूचना मिली कि डकोलड़ में अंजलि नाम की महिला अपने किराए के कमरे में मृत हालत में पड़ी है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची तथा पीड़िता के परिवारजनों की मौजदूगी में मौके का निरीक्षण करने के बाद पीड़िता के मृत शरीर को कब्जे में ले लिया गया। मामले की गंभीरता को मद्देनजर रखते हुए रामपुर पुलिस ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। शनिवार को पीड़िता के शव का पोस्टमार्टम आईजीएमसी शिमला में करवाया गया।

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले से जुडे़ आरोपी पति सुशील (25) पुत्र रोशन लाल निवासी गांव व डाकघर देवठी तहसील रामपुर के खिलाफ धारा 103 भारतीय न्याय संहिता के तहत अभियोग पंजीकृत करके आरोपी को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह जानकारी डीएसपी रामपुर नरेश शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले से जुडे़ अन्य साक्ष्यों को एकत्रित कर रही है तथा अभियोग में आगामी अन्वेषण जारी है। उन्होंने बताया कि रामपुर पुलिस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए कटिबध है तथा रामपुर क्षेत्र में अपराध करने वाले किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा।