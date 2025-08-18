कांगड़ा-चम्बा में लगे भूकंप के झटके, लोग घरों से बाहर निकले

क्षेत्र में जोरदार भूकंप के झटके अनुभव किए गए। रात्रि लगभग 9 बजकर 28 मिनट व 32 सेकंड पर यह भूकंप के झटके अनुभव किए गए।

पालमपुर (भृगु): क्षेत्र में जोरदार भूकंप के झटके अनुभव किए गए। रात्रि लगभग 9 बजकर 28 मिनट व 32 सेकंड पर यह भूकंप के झटके अनुभव किए गए। भूकंप के झटके आते ही लोग घरों से बाहर निकल आए। भूकंप समूचे कांगड़ा जनपद के साथ-साथ चंबा में भी अनुभव किया गया है। फिलहाल किसी हानि की सूचना नहीं है। भूकंप को 23 किमी उत्तर पूर्व में अनुभव किया गया। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.9 रही। भूकंप का केंद्र बिंदु अक्षांश: 32.3391, देशांतर: 76.5259 व गहराई: 0.7 किमी आंकी गई है।

भूकंप का केंद्र बिंदु धर्मशाला के 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में रहा। विदित रहे कि कांगड़ा जनपद का लगभग 98 प्रतिशत भूभाग भूकंप की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है तथा इस भूकंप मानचित्र पर अति संवेदनशील जोन 5 के अंतर्गत रखा गया है। कांगड़ा जनपद 6 अप्रैल 1905 को भूकंप की विभीषिका झेल चुका है तथा उसमें लगभग 18000 लोग इस भूकंप में मौत का ग्रास बने थे। भूकंप की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का बड़ा भूभाग संवेदनशील है।