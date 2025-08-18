Main Menu

  • Weather Update: 24 अगस्त तक कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 387 सड़कें अवरुद्ध

Edited By Kuldeep, Updated: 18 Aug, 2025 09:40 PM

shimla weather bad

राज्य में इस पूरे सप्ताह मौसम सताएगा। मौसम विभाग के अनुसार इस पूरे सप्ताह यैलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।

शिमला (संतोष): राज्य में इस पूरे सप्ताह मौसम सताएगा। मौसम विभाग के अनुसार इस पूरे सप्ताह यैलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। विभाग ने 24 अगस्त तक यैलो अलर्ट जारी किया है। 18 से 20 अगस्त तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज-चमक व अंधड़ के साथ भारी वर्षा की संभावना जताई गई है, वहीं 21 अगस्त को अंधड़ चलने का पूर्वानुमान है। इसके बाद 22 से 24 अगस्त तक एक बार फिर भारी बारिश का यैलो अलर्ट जारी किया गया है।

2 नैशनल हाईवे और 387 सड़कें अवरुद्ध
राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार सोमवार शाम तक प्रदेश में 2 नैशनल हाईवे और 387 सड़कें अवरुद्ध रहीं। इनमें अकेले मंडी जिले में 192 सड़कें बंद हैं। कुल्लू में 103, कांगड़ा में 26, सिरमौर में 29 और शिमला में 11 सड़कें बंद हैं। कुल्लू में एनएच-305 और मंडी में एनएच-21 पर यातायात पूरी तरह बाधित है।

शिमला-मंडी सड़क सतलुज नदी की तेज धारा से क्षतिग्रस्त
इस बीच शिमला-मंडी सड़क भी सतलुज नदी की तेज धारा से हुए कटाव के कारण गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। आरडी 51/555 पर सड़क की चौड़ाई घटकर मात्र डेढ़ मीटर रह गई है, जिससे वाहन चलाना असुरक्षित हो गया है। यह मार्ग 51/000 से 52/000 तक सभी वाहनों के लिए अगले आदेश तक बंद रहेगा। वैकल्पिक थाली ब्रिज मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो चुका है। इसके कारण इस समय कोई वैकल्पिक सड़क उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा बारिश से राज्यभर में 760 ट्रांसफार्मर व 186 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं।

268 की मौत, 37 अभी भी लापता
अब तक इस मानसून सीजन में प्रदेश में 268 लोगों की मौत हो चुकी है, 37 लापता हैं और 332 लोग घायल हुए हैं। इस दौरान 2540 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। सरकारी आकलन के मुताबिक अब तक प्रदेश को 2194 करोड़ रुपए का नुक्सान हुआ है। लोक निर्माण विभाग को 1216 करोड़ रुपए और जलशक्ति विभाग को 716 करोड़ रुपए का नुक्सान पहुंचा है। राज्य में भूस्खलन की 70, फ्लैश फ्लड की 74 व बादल फटने की 36 घटनाएं सामने आ चुकी हैं।

