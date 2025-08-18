Sirmour: कलयुगी बेटे ने की मां की हत्या, घर से 200 मीटर दूर दफनाई लाश, ऐसे दिया वारदात को अंजाम

जिला सिरमौर में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां पुलिस थाना पच्छाद के तहत एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां की हत्या कर लाश को घर से करीब 200 मीटर दूर दफना दिया।

नाहन/सराहां (आशु): जिला सिरमौर में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां पुलिस थाना पच्छाद के तहत एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां की हत्या कर लाश को घर से करीब 200 मीटर दूर दफना दिया। इतना ही नहीं, जुर्म को छिपाने के मकसद से यह कलयुगी बेटा वारदात के बाद अपनी मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने पुलिस थाना भी पहुंच गया। सराहां पंचायत के चड़ेच गांव में सामने आई हत्या की इस वारदात में पुलिस ने जमीन खोदकर लाश को अपने कब्जे में ले लिया है। इसके साथ-साथ आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।

पुलिस के अनुसार गत शनिवार को 31 वर्षीय पुष्प कुमार की उसकी मां जयमंती (51) पत्नी लच्छी कुमार के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और उसने इस वारदात को अंजाम दिया। हालांकि आरोपी ने अपनी मां को कैसे मौत के घाट उतारा, यह पुलिस जांच के बाद ही सामने आ सकेगा, लेकिन बताया जा रहा है कि कहासुनी के बाद आरोपी ने आवेश में आकर अपनी मां के साथ पहले मारपीट की और बाद में गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। मृतक महिला के शरीर पर चोटों के निशान भी मिले हैं। हत्या के बाद बारिश और अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी ने शव को घर से करीब 200 मीटर दूर खेत में दफन कर दिया। सोमवार को आरोपी खुद ही पुलिस थाना पच्छाद में अपनी मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंच गया। इसी बीच जब मृतक महिला की बेटी धनवंती देवी को पता चला तो वह भी तुरंत थाना पहुंची।

धनवंती ने सीधे-सीधे सगे भाई पर मां की हत्या का आरोप लगाया। तुरंत ही पुलिस हरकत में आई। हल्की सी पूछताछ में ही बेटे ने हत्या की खौफनाक साजिश से पर्दा हटा दिया। उसके बाद देर शाम पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर जमीन खोदकर शव को बरामद कर लिया है। सूचना मिलते ही राजगढ़ के डीएसपी विद्याचंद भी घटनास्थल पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि आरोपी के पिता की भी 2 महीने पहले ही मौत हो गई थी। सराहां में आरोपी का पिता दिवंगत लच्छी कुमार दुकान चलाता था। यह गांव सराहां से ही सटा हुआ है। शव को घटनास्थल से कब्जे में लेकर नाहन मैडीकल कालेज भेजा गया। फिलहाल घटनास्थल पर पुलिस डीएसपी के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दे रही है।

आरोपी से पूछताछ के बाद ही इस बात का खुलासा हो पाएगा कि उसने कैसे अपनी मां को मौत के घाट उतारा है। प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि शव पर चोटों के निशान हैं। हालांकि रविवार को महिला के नजर न आने पर आसपास के लोगों को शक हुआ था, लेकिन पुलिस तक सूचना मृतक महिला की बेटी के माध्यम से पहुंची। आरोपी नशे का आदी बताया जा रहा है।

उधर, एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने पुष्टि करते हुए बताया कि मंगलवार को मैडीकल कॉलेज नाहन में शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। पुलिस थाना पच्छाद में हत्या का केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे पूछताछ के बाद ही सारी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। पुलिस गहनता से मामले की जांच कर रही है।