Himachal: शिमला व कुल्लू में 3 जगह फटे बादल, लाहौल-स्पीति में बाढ़ के बाद करपट गांव खाली करवाया

राज्य में चल रहे बारिश के दौर के बीच बादल फटने की घटनाएं भी थम नहीं रही हैं। जिला शिमला व कुल्लू में बुधवार शाम करीब 5.15 बजे 3 जगह बादल फटे।

शिमला (संतोष): राज्य में चल रहे बारिश के दौर के बीच बादल फटने की घटनाएं भी थम नहीं रही हैं। जिला शिमला व कुल्लू में बुधवार शाम करीब 5.15 बजे 3 जगह बादल फटे। कुल्लू के श्रीखंड, शिमला जिले के फाचा के नंती गांव व काशापाठ में बादल फटने की घटनाओं से नदी-नाले उफान पर आ गए हैं। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। नोगली व गानवी खड्ड में भयंकर बाढ़ आ गई। गानवी में पानी बढ़ने से पुल के लिए खतरा बना हुआ है। श्रीखंड में बादल फटने से कुरपण खड्ड और गानवी खड्ड में भंयकर बाढ़ आ गई। कुरपण खड्ड के रौद्र रूप को देखते हुए बागीपुल बाजार को खाली करवा दिया गया है। कुल्लू की तीर्थन घाटी में तेज बारिश से 3 वाहन बह गए, जबकि एक पुल टूट गया है।

सुरक्षित स्थान पर ठहराए 22 प्रभावित परिवार

उधर, जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति की मयाड़ घाटी में बुधवार दोपहर बाद तेज बारिश से बाढ़ आ गई, जिससे उदयपुर में एक पुल बह गया। अचानक आई बाढ़ से उडगोस व करपट गांव में अफरा-तफरी मच गई, जबकि इससे पूर्व मंगलवार शाम को भी करपट, चांगुट, उरगोस, तिंगरेट और शकोली गांवों में बाढ़ का पानी घुसने से लोगों में दहशत का माहौल है। बाढ़ के बाद लाहौल में करपट गांव को खाली करवा दिया गया है। सभी 22 प्रभावित परिवारों को प्रशासन ने सुरक्षित स्थान पर ठहराया है और इन्होंने टैंटों में रात काटी। बाढ़ से 5 मकानों में मलबा घुस गया जबकि कुछ मकानों में हल्की दरारें भी आ गई हैं।