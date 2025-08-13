Chamba: देवदार की अवैध लकड़ी से भरे 2 वाहन पकड़े, 3 आरोपी गिरफ्तार

चुराह वन मंडल सलूणी में वन विभाग ने देवदार की लकड़ी काे अवैध तरीके से ले जा रही दो गाड़ियों को जब्त किया। इस दौरान विभाग ने लकड़ी तस्करी के आरोप में तीन लोगों को भी पकड़ा है। जब्त की गई लकड़ी की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है।

सलूणी (शक्ति): चुराह वन मंडल सलूणी में वन विभाग ने देवदार की लकड़ी काे अवैध तरीके से ले जा रही दो गाड़ियों को जब्त किया। इस दौरान विभाग ने लकड़ी तस्करी के आरोप में तीन लोगों को भी पकड़ा है। जब्त की गई लकड़ी की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार वन विभाग की टीम ने वन खंड अधिकारी अब्दुल हामिद के नेतृत्व में लंगेरा-चम्बा सड़क पर चकोली पुल के पास नाकाबंदी कर रखी थी। रात करीब 11:50 बजे संघणी की ओर से आ रही एक पिकअप गाड़ी (HP 23C-3274) को टीम ने रोका। जब वन कर्मियों ने गाड़ी की तलाशी शुरू की, तो उसमें सवार लोगों ने उनके साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया।

स्थिति को देखते हुए वन परिक्षेत्र अधिकारी कुलदीप कालिया तुरंत मौके पर पहुंचे और टीम के साथ मिलकर गाड़ी की तलाशी ली। तलाशी में गाड़ी से देवदार की 98 कड़ियां बरामद हुईं। गाड़ी में सवार लोग लकड़ी से संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज़ नहीं दिखा पाए। इसके बाद, वन विभाग ने कानूनी कार्रवाई करते हुए गाड़ी और लकड़ी को जब्त कर लिया। अवैध लकड़ी की तस्करी करने वाले इन तीनों आरोपियों की पहचान अशोक कुमार, बलदेव राम और सुनील कुमार के रूप में हुई है। विभाग ने इनके खिलाफ किहार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। इसके अलावा, वन कर्मियों के साथ मारपीट और सरकारी काम में बाधा डालने के लिए भी इनके खिलाफ एक अलग शिकायत दर्ज की गई है।

इसके कुछ घंटों बाद सुबह करीब 5:30 बजे टीम ने संघणी की ओर से आ रही एक और पिकअप गाड़ी (HP 73-0998) को रोका। तलाशी लेने पर इस गाड़ी से देवदार के 84 तख्ते बरामद हुए। हालांकि, इस गाड़ी के चालक ने लकड़ी के बिल पेश किए, लेकिन रात के समय लकड़ी का परिवहन करना प्रतिबंधित होने के कारण विभाग ने गाड़ी को लकड़ी सहित जब्त कर लिया। इस मामले में वन खंड अधिकारी अब्दुल हामिद ने टिम्बर डिपो में लकड़ी के स्टॉक की जांच के आदेश दिए हैं। अगर जांच में पता चलता है कि लकड़ी वैध स्टॉक के अनुरूप है, तो गाड़ी मालिक पर जुर्माना लगाकर गाड़ी और लकड़ी छोड़ दी जाएगी। लेकिन, अगर स्टॉक और लकड़ी में कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो उसके खिलाफ भी पुलिस में मामला दर्ज किया जाएगा। बताया जा रहा है कि यह लकड़ी हमीरपुर ले जाई जा रही थी।

चुराह वन मंडलाधिकारी सुशील कुमार गुलेरिया ने इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि विभाग ने अवैध लकड़ी ले जा रही दो गाड़ियों को जब्त किया है। उन्होंने यह भी बताया कि अवैध तस्करी और वन कर्मियों से मारपीट के मामले में तीन लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। वहीं एसडीपीओ सलूणी रंजन शर्मा ने बताया कि पुलिस ने वन विभाग की शिकायत पर अशोक कुमार, बलदेव राम और सुनील कुमार के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम की धाराओं 41 और 42, साथ ही भारतीय दंड संहिता की धाराओं 303, 132, 121, 352 और 351 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है।