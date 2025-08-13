Main Menu

Hamirpur: तकनीकी विश्वविद्यालय में बीटैक की दूसरे चरण की काऊंसलिंग में पहले दिन 132 सीटें आबंटित

हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में बुधवार को बीटैक (डायरैक्ट एंट्री) में प्रवेश के लिए दूसरे चरण की काऊंसलिंग के पहले दिन हिमाचल प्रदेश कॉमन एंट्रैंस टैस्ट के आधार पर ओबीसी व एससी की मुख्य श्रेणी के साथ उप श्रेणी के अभ्यर्थियों की...

हमीरपुर (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में बुधवार को बीटैक (डायरैक्ट एंट्री) में प्रवेश के लिए दूसरे चरण की काऊंसलिंग के पहले दिन हिमाचल प्रदेश कॉमन एंट्रैंस टैस्ट के आधार पर ओबीसी व एससी की मुख्य श्रेणी के साथ उप श्रेणी के अभ्यर्थियों की काऊंसलिंग हुई। इसमें 132 अभ्यर्थियों को बीटैक की सीटें आबंटित की गईं तथा उन्हें 20 अगस्त तक संबंधित शिक्षण संस्थान में रिपोर्ट करनी होगी। वहीं 14 अगस्त को एसटी मुख्य श्रेणी, उप श्रेणी, ईडब्ल्यूएस सहित अन्य सामान्य वर्ग की उप श्रेणियां और 18 अगस्त को सामान्य श्रेणी, ऑल इंडिया कोटा और बेटी है अनमोल के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को काऊंसलिंग के लिए बुलाया गया है।

 

