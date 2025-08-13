Weather Update: वीरवार को 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 3 जगह फटे बादल

Edited By Kuldeep, Updated: 13 Aug, 2025 07:58 PM
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार गुरुवार को 3 जिलों चम्बा, कांगड़ा व मंडी में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरैंज अलर्ट, जबकि 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला, सोलन व सिरमौर में भारी बारिश का यैलो अलर्ट जारी किया गया है।
शिमला (संतोष): मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार गुरुवार को 3 जिलों चम्बा, कांगड़ा व मंडी में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरैंज अलर्ट, जबकि 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला, सोलन व सिरमौर में भारी बारिश का यैलो अलर्ट जारी किया गया है। 15 से 19 अगस्त तक अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा का यैलो अलर्ट रहेगा।
2 नैशनल हाईवे व 323 संपर्क मार्ग बंद, विद्युत आपूर्ति होने लगी सुचारू
बुधवार शाम तक राज्य में 2 नैशनल हाईवे व 323 संपर्क मार्ग अवरुद्ध रहे। हालांकि कुछ मार्गों को दुरुस्त भी बनाया गया है। बंद पड़े 2 नैशनल हाईवे में जिला कुल्लू में एन.एच.-305 जहेड़ के पास भूस्खलन के का0रण बंद है जबकि लाहौल-स्पीति में एन.एच.-505 लारी में बंद पड़ा है। संपर्क मार्गों में सबसे अधिक 179 जिला मंडी में बंद हैं जबकि कुल्लू में 70 व कांगड़ा में 25 मार्ग बंद हैं। इसके अलावा 70 ट्रांसफार्मर व 130 पेयजल योजनाएं ठप्प हैं।
241 लोगों की मौत, नुक्सान का आंकड़ा 2000 करोड़ पार
मानसून सीजन में अब तक 241 लोगों की जान चली गई है जबकि 326 लोग घायल और 36 लापता चल रहे हैं। नुक्सान का आंकड़ा 2031 करोड़ पहुंच गया है। राज्य में भूस्खलन की 57, फ्लैश फ्लड की 63 और बादल फटने की 31 घटनाएं सामने आ चुकी हैं।