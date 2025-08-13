Main Menu

Shimla: स्क्रब टायफस का आया एक और मामला पॉजिटिव, संख्या हुई 16

Edited By Kuldeep, Updated: 13 Aug, 2025 08:02 PM

स्क्रब टायफस के मामले भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आईजीएमसी शिमला में बुधवार को एक और मामला पॉजिटिव आया है।

शिमला (संतोष): स्क्रब टायफस के मामले भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आईजीएमसी शिमला में बुधवार को एक और मामला पॉजिटिव आया है। यहां 2 सैंपलों की जांच की गई थी। अब तक आईजीएमसी में 58 सैंपलों की जांच की गई है जिनमें से 16 लोग पॉजिटिव आए हैं जबकि स्क्रब टायफस से एक मौत भी हुई है। डाक्टरों ने लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है और बुखार या अन्य कोई लक्षण नजर आने पर तुरंत डाक्टर से संपर्क करने की हिदायत दी है।

 

