Bilaspur: कार के डैशबोर्ड से लाखों रुपए की चरस बरामद, UP का तस्कर गिरफ्तार

Edited By Vijay, Updated: 13 Aug, 2025 07:18 PM

विधानसभा क्षेत्र घुमारवीं में पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान के तहत एक और सफलता हासिल की है। बुधवार को पुलिस थाना घुमारवीं की टीम ने सन्नौर फोरलेन रोड पर नाका लगाया। इस दौरान एक अर्टिगा कार को चैकिंग के लिए रोका गया।

घुमारवीं (जम्वाल): विधानसभा क्षेत्र घुमारवीं में पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान के तहत एक और सफलता हासिल की है। बुधवार को पुलिस थाना घुमारवीं की टीम ने सन्नौर फोरलेन रोड पर नाका लगाया। इस दौरान एक अर्टिगा कार को चैकिंग के लिए रोका गया। तलाशी के दौरान कार के डैशबोर्ड में छुपाई गई 427.4 ग्राम चरस बरामद की गई। आरोपी की पहचान अमित पाठक (21) पुत्र कृष्ण मुरारी पाठक, निवासी एस्कॉर्ट कालोनी, गौतम बुद्ध नगर, जिला दादरी, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।

पुलिस का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद चरस की कीमत लाखों रुपए हो सकती है। प्रारंभिक जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी इस नशे की खेप को किसी अन्य इलाके में पहुंचाने की फिराक में था। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस नैटवर्क में और कौन-कौन शामिल हैं तथा चरस की सप्लाई कहां से और किसके माध्यम से की जा रही थी। गौरतलब है कि घुमारवीं क्षेत्र में यह एक हफ्ते के भीतर दूसरी बड़ी बरामदगी है, जो इस बात का संकेत है कि नशे का जाल इलाके में सक्रिय है। डीएसपी चन्द्रपाल ने मामले की पुष्टि की है।

