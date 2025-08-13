Himachal: सरकार ने IPS शिवानी मैहला को साैंपी एसपी लाहौल-स्पीति की कमान

प्रदेश सरकार ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चम्बा शिवानी मैहला को जिला लाहौल-स्पीति का पुलिस अधीक्षक लगाया है। सिविल सेवा बोर्ड की सिफारिशों पर बुधवार को सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।

शिमला (राक्टा): प्रदेश सरकार ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चम्बा शिवानी मैहला को जिला लाहौल-स्पीति का पुलिस अधीक्षक लगाया है। सिविल सेवा बोर्ड की सिफारिशों पर बुधवार को सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। गौर हो कि सरकार ने एसपी लाहौल-स्पीति इल्मा अफरोज के स्टडी लीव पर जाने पर डीएसपी मुख्यालय केलांग रश्मि शर्मा को उक्त पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा था। ऐसे में स्थायी एसपी की तैनाती होने के बाद उन्हें अतिरिक्त कार्यभार से भारमुक्त कर दिया गया है।

2020 बैच की आईपीएस अधिकारी शिवानी मैहला हरियाणा के कैथल जिले की रहने वाली हैं। इससे पहले वह जिला सिरमौर व शिमला के रामपुर में डीएसपी के पद पर सेवाएं दे चुकी हैं। रामपुर के बाद उन्हें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चम्बा लगाया था। गौर हो कि सरकार ने लाहौल-स्पीति में महिला अधिकारियों को ही सभी अहम पदों पर जिम्मेदारी सौंप रखी है। इनमें मुख्य रूप से डीसी, एसपी सहित एसडीएम व अन्य अहम पदों पर भी महिला अधिकारियों की तैनाती की गई है।