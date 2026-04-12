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Himachal: शादी समारोह में सोने का लॉकेट गायब, जांच में जुटी पुलिस

Edited By Jyoti M, Updated: 12 Apr, 2026 01:47 PM

himachal gold locket goes missing at wedding ceremony

पुलिस थाना अम्ब के अंतर्गत गांव पंजोआ में आयोजित एक शादी समारोह के दौरान सोने की चेन व लॉकेट गायब होने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

अम्ब, (अश्विनी): पुलिस थाना अम्ब के अंतर्गत गांव पंजोआ में आयोजित एक शादी समारोह के दौरान सोने की चेन व लॉकेट गायब होने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार शिकायतकर्त्ता साजिद हुसैन निवासी गांव सिद्ध चलेहड़ ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह एक शादी समारोह में शामिल होने गई थीं।

इस दौरान उन्होंने गले में सोने की चेन और लॉकेट पहन रखा था। खाना खाते समय बारिश के कारण अफरा-तफरी मच गई और इसी दौरान उनकी चेन व लॉकेट गायब हो गया। परिजनों व अन्य लोगों द्वारा समारोह स्थल पर काफी तलाश करने के बावजूद चेन व लॉकेट का कोई सुराग नहीं लग पाया। बाद में एक बच्चे ने बताया कि उसने एक लड़की को चेन उठाते हुए देखा था।

शिकायतकर्त्ता ने आरोप लगाया है कि उक्त लड़की ने कथित तौर पर चेन व लॉकेट कहीं छुपा दिया है। चोरी हुए आभूषण की कीमत लगभग 75 हजार रुपए बताई जा रही है। डी.एस.पी. अम्ब अनिल पटियाल का कहना है कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर बनती धाराओं के तहत: मामला दर्ज कर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।

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