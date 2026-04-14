Mandi : ऑर्डर देने जा रहा था डिलीवरी ब्वॉय...सड़क हादसे में चली गई जान; परिजनों में मचा कोहराम

Mandi Road Accident : हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में डिलीवरी ब्वॉय की जान चली गई। यह हादसा सुंदरनगर क्षेत्र में देर रात हुआ, जहां एक ट्रक और मोटरसाइकिल के बीच जोरदार टक्कर हो गई।

Mandi Road Accident : हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में डिलीवरी ब्वॉय की जान चली गई। यह हादसा सुंदरनगर क्षेत्र में देर रात हुआ, जहां एक ट्रक और मोटरसाइकिल के बीच जोरदार टक्कर हो गई। वहीं, इस हादसे के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

डिलीवरी बॉय के तौर पर काम करता था तरुण

पुलिस थाना सुंदरनगर के अंतर्गत नगर परिषद के सलाह वार्ड स्थित एक पोल्ट्री फार्म के पास यह दुर्घटना हुई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान तरुण कुमार (पुत्र ईश्वर दास), निवासी गांव सठकन, तहसील चच्योट, जिला मंडी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, तरुण कुमार सुंदरनगर में ब्लिंकिट के साथ डिलीवरी ब्वाय के रूप में कार्यरत था और हादसे के समय में वह अपना ऑर्डर देने ही जा रहा था। अचानक हुई इस घटना ने उसके परिवार और स्थानीय लोगों को गहरे सदमे में डाल दिया है।

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है और लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक मंडी, विनोद कुमार ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। वहीं, इस हादसे के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।