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VIDEO: पति हसन रजा की हत्या के बाद पत्नी ने खाया जहर, दो अनाथ मासूम बच्चों की कौन करेगा परवरिश

Edited By Swati Sharma, Updated: 03 Apr, 2026 03:54 PM

#Hasanrajakihatya #patninedijan #bachhehuiananth #rohtaspolice #biharpolice Rohtas News : रोहतास जिले से एक रूह कंपा देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल जमीन विवाद में पति की हत्या हो जाने के बाद पत्नी ने खौफनाक कदम उठा लिया है। पति की हत्या के...

Rohtas News : रोहतास जिले से एक रूह कंपा देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल जमीन विवाद में पति की हत्या हो जाने के बाद पत्नी ने खौफनाक कदम उठा लिया है। पति की हत्या के बाद टूट चुकी पत्नी ने अपने दो मासूम बच्चों के साथ जहर खा लिया। इस घटना के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। दोनों मासूम वाराणसी के एक अस्पताल में भर्ती है। 

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