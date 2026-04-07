प्रत्येक व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के प्रत्येक वर्ग के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

सोलन। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के प्रत्येक वर्ग के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। डॉ. शांडिल आज यहां लोगों की समस्याएं सुनने के उपरांत उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित कर रहे थे।

डॉ. शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के प्रत्येक व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य संस्थानों की आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में स्तरोन्नत किया जा रहा है। इससे लोगों को घर-द्वार के समीप बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगे।

उन्होंने कहा कि ज़िला सोलन के कथेड़ में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से 200 बिस्तरों के अत्याधुनिक बहुउद्देशीय अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। इस अस्पताल में रोगियों को तृतीय स्तरीय ट्रांमा सेंटर की सुविधा मिलेगी। इसके अतिरिक्त अस्पताल में पृथक 50 बिस्तरों वाली मातृ एवं शिशु विंग का निर्माण भी किया जा रहा है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि कण्डाघाट उपमण्डल की ग्राम पंचायत क्वारग में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से दिव्यांगजन शिक्षा उत्कृष्ठता केन्द्र का निर्माण किया जा रहा है। इसमें लगभग 300 दिव्यांग बच्चों के गुणवत्तायुक्त शिक्षा, खेल मैदान तथा आवासीय सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार राज्य के प्रत्येक व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए आमजन का सहयोग अपेक्षित है। डॉ. शांडिल ने इस अवसर पर लोगों की समस्याएं सुनी और इनके शीघ्र निपटारे के सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए।

इस अवसर पर प्रदेश विश्वकर्मी समाज कल्याण बोर्ड के सदस्य मदन हिमाचली, ग्राम पंचायत शामती के पूर्व प्रधान श्याम लाल, ग्राम पंचायत शामती के पूर्व उप प्रधान राकेश मेहता, ज़िला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अमित रंजन तलवार, खण्ड विकास अधिकारी सोलन रमेश शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

