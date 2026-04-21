हिमाचल की बेटी ने राष्ट्रीय मंच पर बिखेरा जलवा, जीता मिसेज इंटैलीजैंस इंडिया का ताज

हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व के एक यादगार पल में सुमेहा को नई दिल्ली में आयोजित मिसेज इंडिया क्वीन ऑफ सब्स्टैंस सीजन 15 में मिसेज इंटैलीजैंस इंडिया का खिताब मिला।

शिमला (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व के एक यादगार पल में सुमेहा को नई दिल्ली में आयोजित मिसेज इंडिया क्वीन ऑफ सब्स्टैंस सीजन 15 में मिसेज इंटैलीजैंस इंडिया का खिताब मिला। देशभर से आई 27 फाइनलिस्ट्स के बीच सुमेहा ने अपनी गरिमा, बुद्धिमत्ता और प्रभावशाली मंच उपस्थिति से सभी को प्रभावित किया। सुमेहा ने जजों और दर्शकों का दिल जीत लिया, खासकर टैलेंट राऊंड में, जहां उन्होंने शास्त्रीय नृत्य और गायन में अपनी असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उनके इस प्रदर्शन की सराहना प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता कुणाल कपूर ने भी की और उनके हुनर की खुलकर प्रशंसा की।

शीर्ष प्रतिभागियों में अपनी जगह बनाते हुए सुमेहा का यह खिताब उनकी तीक्ष्ण बुद्धि, आत्मविश्वास और प्रभावी अभिव्यक्ति का प्रतीक है, जो उन्हें आधुनिक भारतीय नारी का सशक्त उदाहरण बनाता है। इस प्रतियोगिता का मूल्यांकन प्रतिष्ठित जजों के पैनल में कुणाल कपूर, पैमी कोल और महिमा चौधरी द्वारा किया गया, जिन्होंने प्रतिभागियों को प्रतिभा, व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और सामाजिक जागरूकता के आधार पर परखा। सुमेहा की यह उपलब्धि हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व का विषय है और देशभर की महिलाओं के लिए प्रेरणास्रोत है, जो दृढ़ संकल्प, सांस्कृतिक जुड़ाव और सशक्त भारतीय नारीत्व की भावना को दर्शाती है।