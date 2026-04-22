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Shimla : मंत्री अनिरुद्ध सिंह कल करेंगे बिसक का दौरा, क्षेत्र को देंगे बड़ी सौगात

Edited By Swati Sharma, Updated: 22 Apr, 2026 03:45 PM

rural development minister anirudh singh will visit bisak tomorrow

Shimla News : ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह 23 अप्रैल, 2026 को शिमला जिला की ग्राम पंचायत भोंट के गांव बिसक का दौरा करेंगे। ​​​​​​​इस दौरान वह बिसक से तूड़ सड़क और मेन रोड राज्ञान से कनैना सड़क का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा वह...

Shimla News : ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह 23 अप्रैल, 2026 को शिमला जिला की ग्राम पंचायत भोंट के गांव बिसक का दौरा करेंगे।

इस दौरान वह बिसक से तूड़ सड़क और मेन रोड राज्ञान से कनैना सड़क का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा वह पंचायत सामुदायिक केंद्र दूदली व पंचायत सामुदायिक केंद्र तूड़ की आधारशिला भी रखेंगे। 

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