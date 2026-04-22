Shimla : मंत्री अनिरुद्ध सिंह कल करेंगे बिसक का दौरा, क्षेत्र को देंगे बड़ी सौगात

Edited By Swati Sharma, Updated: 22 Apr, 2026 03:45 PM



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Shimla News : ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह 23 अप्रैल, 2026 को शिमला जिला की ग्राम पंचायत भोंट के गांव बिसक का दौरा करेंगे। ​​​​​​​इस दौरान वह बिसक से तूड़ सड़क और मेन रोड राज्ञान से कनैना सड़क का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा वह...