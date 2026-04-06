हिमाचल में शूलिनी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की अश्लील चैट वायरल: छात्रों ने खोला मोर्चा

हिमाचल प्रदेश के सोलन में स्थित एक शूलिनी यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों के घेरे में है। ताजा मामला एक प्रोफेसर द्वारा छात्रा को कथित तौर पर व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक और अभद्र मैसेज भेजने से जुड़ा है।

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के सोलन में स्थित एक शूलिनी यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों के घेरे में है। ताजा मामला एक प्रोफेसर द्वारा छात्रा को कथित तौर पर व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक और अभद्र मैसेज भेजने से जुड़ा है। जैसे ही यह बात सामने आई, पूरे परिसर में हड़कंप मच गया और छात्रों के बीच भारी गुस्सा देखा जा रहा है।

घटना का विवरण

जानकारी के मुताबिक, शूलिनी यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने अपनी ही छात्रा को निजी मैसेज के जरिए अमर्यादित भाषा में संदेश भेजे थे। छात्रा ने न केवल इसका कड़ा विरोध किया, बल्कि इन संदेशों को सार्वजनिक भी कर दिया। सोशल मीडिया पर यह मामला वायरल होते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और प्रोफेसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठने लगी।

छात्रों का विरोध और सुरक्षा पर सवाल

कैंपस में सुरक्षा और अनुशासन को लेकर छात्र-छात्राएं एकजुट हो गए हैं। पीड़ित छात्रा के समर्थन में आए छात्रों का कहना है कि शैक्षणिक संस्थानों में इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जा सकतीं। उनका मानना है कि ऐसी घटनाओं से न केवल पढ़ाई का माहौल खराब होता है, बल्कि छात्राओं के मन में असुरक्षा की भावना भी पैदा होती है। छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने तुरंत और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की, तो वे बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे।

यूनिवर्सिटी का पक्ष और पुराने विवाद

फिलहाल शूलिनी यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से इस मामले पर कोई औपचारिक बयान नहीं आया है, लेकिन बढ़ते दबाव को देखते हुए जल्द ही किसी बड़े कदम की उम्मीद की जा रही है। गौरतलब है कि यह यूनिवर्सिटी पहले भी कई विवादों को लेकर चर्चा में रही है। हाल ही में एक पूर्व एमबीए छात्र की मौत और कैंपस में मारपीट के वीडियो वायरल होने से संस्थान की छवि पर पहले ही सवाल उठ रहे थे। अब इस नए मामले ने प्रशासन की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है।