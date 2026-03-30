सुक्खू सरकार के 'एंट्री टैक्स' पर भड़के लोग: हरियाणा-हिमाचल बॉर्डर पर आवाजाही ठप

Edited By Jyoti M, Updated: 30 Mar, 2026 11:15 AM

हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर सोमवार सुबह एंट्री टैक्स (प्रवेश शुल्क) को लेकर भारी हंगामा हुआ। इस विवाद के कारण दोनों राज्यों के बीच संपर्क कट गया है और औद्योगिक गतिविधियों पर बुरा असर पड़ा है।

हिमाचल डेस्क। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर सोमवार सुबह एंट्री टैक्स (प्रवेश शुल्क) को लेकर भारी हंगामा हुआ। इस विवाद के कारण दोनों राज्यों के बीच संपर्क कट गया है और औद्योगिक गतिविधियों पर बुरा असर पड़ा है।

विवाद का मुख्य कारण

हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार द्वारा लगाए गए एंट्री टैक्स के विरोध में हरियाणा के लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। प्रदर्शनकारियों ने हिमाचल सीमा पर स्थित बरोटीवाला बैरियर को पूरी तरह बंद कर दिया। लोगों का कहना है कि इस टैक्स की वजह से उन्हें आर्थिक नुकसान और अनावश्यक मानसिक परेशानी झेलनी पड़ रही है।

जनजीवन और उद्योगों पर असर

रास्ता जाम होने की वजह से बॉर्डर पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया है। बरोटीवाला-नालागढ़ क्षेत्र के उद्योगों में सुबह 9 बजे की शिफ्ट शुरू नहीं हो सकी, क्योंकि कर्मचारियों और फैक्ट्रियों की बसों को बॉर्डर पर ही रोक दिया गया।

इस औद्योगिक क्षेत्र में सैकड़ों फैक्ट्रियां हैं। जाम के कारण उत्पादन ठप होने से बड़े आर्थिक नुकसान की आशंका जताई जा रही है। केवल कमर्शियल वाहन ही नहीं, बल्कि आम जनता और अधिकारियों की गाड़ियां भी जाम में फंसी रहीं। बॉर्डर पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं।

प्रशासन की भूमिका

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और पुलिस बल मौके पर तैनात है। प्रशासन कोशिश कर रहा है कि प्रदर्शनकारियों को समझाकर रास्ता खुलवाया जाए, ताकि औद्योगिक क्षेत्र में कामकाज फिर से सामान्य हो सके। यदि यह विवाद जल्द नहीं सुलझा, तो आने वाले दिनों में उद्योगों और आम जनता की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।