हिमाचल में महंगी हुई शराब, जानें नए रेट

हिमाचल प्रदेश में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए शराब की नई कीमतें लागू हो गई हैं, जिसमें अंग्रेजी शराब के दामों में ₹100 तक का इजाफा देखा गया है। राज्य के कर एवं आबकारी विभाग द्वारा जारी नई सूची के अनुसार, लोकप्रिय ब्रांड्स की कीमतों में बहुत बड़ी...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए शराब की नई कीमतें लागू हो गई हैं, जिसमें अंग्रेजी शराब के दामों में ₹100 तक का इजाफा देखा गया है। राज्य के कर एवं आबकारी विभाग द्वारा जारी नई सूची के अनुसार, लोकप्रिय ब्रांड्स की कीमतों में बहुत बड़ी बढ़ोतरी नहीं की गई है; इनके दाम औसतन ₹10 से ₹30 के बीच ही बढ़े हैं। सरकार ने इस बार भी शराब के ठेकों की नीलामी पिछले साल के बेस प्राइज से 10 प्रतिशत अधिक मूल्य पर की है।

नीतिगत बदलावों की बात करें तो सरकार ने इस साल भी 'अधिकतम खुदरा मूल्य' (MRP) की व्यवस्था को ही बरकरार रखा है। गौरतलब है कि साल 2024-25 में सरकार ने पंजाब और हरियाणा की तर्ज पर 'न्यूनतम विक्रय मूल्य' (MSP) मॉडल अपनाया था, लेकिन 2025-26 में फैसला बदलते हुए दोबारा MRP व्यवस्था लागू कर दी गई थी, जिसे इस नए सत्र में भी जारी रखा गया है।

नियमों को सख्त करते हुए विभाग ने अब सभी शराब ठेकों पर रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही, उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए रेट लिस्ट पर संबंधित आबकारी निरीक्षक (Excise Inspector) का मोबाइल नंबर लिखना भी जरूरी होगा। यदि कोई दुकानदार निर्धारित MRP से ज्यादा पैसे वसूलता है, तो ग्राहक सीधे अधिकारी से इसकी शिकायत कर सकेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वाले शराब कारोबारियों के खिलाफ विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा।