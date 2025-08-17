मंडी में 18 अगस्त को सभी शिक्षण संस्थान और आंगनबाड़ी केंद्र रहेंगे बंद, SDM ने जारी किए आदेश

एसडीएम सदर मंडी रूपिन्दर कौर ने उपमंडल सदर मंडी में 18 अगस्त को सभी सरकारी व निजी शैक्षणिक संस्थानों और आंगनबाड़ी केन्द्र बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।

मंडी (रजनीश): एसडीएम सदर मंडी रूपिन्दर कौर ने उपमंडल सदर मंडी में 18 अगस्त को सभी सरकारी व निजी शैक्षणिक संस्थानों और आंगनबाड़ी केन्द्र बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। बता दें कि मंडी जिला में भारी वर्षा और भूस्खलन जैसी परिस्थितियों के चलते स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी के बच्चों की आवाजाही सुरक्षित नहीं हो सकती है। इसके चलते शिक्षण संस्थानों को 18 अगस्त को एक दिन के लिए बंद किया गया है। एसडीएम ने कहा कि यह सार्वजनिक सुरक्षा का मामला है। अतः इन संस्थानों के प्रमुख आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।