  • Mandi: आरंग और बथेरी में बादल फटने से भारी तबाही, 11 घर जमींदोज

Edited By Kuldeep, Updated: 17 Aug, 2025 09:39 PM

mandi cloud burst devastation

चौहारघाटी की ग्राम पंचायत सनवाड़ के आरंग और ग्राम पंचायत बथेरी में बादल फटने के बाद नाले में आई बाढ़ ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया।

मंडी (रजनीश): चौहारघाटी की ग्राम पंचायत सनवाड़ के आरंग और ग्राम पंचायत बथेरी में बादल फटने के बाद नाले में आई बाढ़ ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। इससे आरंग और बथेरी में 11 घर जमींदोज हो गए हैं तथा सड़कें भी जगह-जगह अवरुद्ध हो गई हैं। आरंग में स्थानीय लोगों को धमाका सुनाई दिया और इसके बाढ़ आ गई जिसके बाद लोगों ने घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थानों की ओर भागकर अपनी जान बचाई। सनवाड़ पंचायत प्रधान मीरा देवी ने बताया कि आरंग में घर पूरी तरह से जमींदोज हो गए हैं। इसके अलावा 1 ट्रैक्टर, 1 मोटरसाइकिल और 2 गऊशालाएं भी बह गईं। इस भयावह घटना में लगभग 10 मवेशी और 100 भेड़-बकरियां भी बहने की खबर है। इस घटना का असर निचले इलाकों में स्थित ग्राम पंचायत बथेरी पर भी पड़ा है, जहां अन्य घर जमींदोज हो गए हैं।

बथेरी पंचायत प्रधान कृष्णा देवी ने बताया कि कई घरों में मलबा घुस गया है और एक पशुशाला सहित कई अन्य ढांचे भी बह गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें तत्काल मौके पर पहुंच गई हैं और नुक्सान का आकलन कर रही हैं। राजस्व विभाग की तत्काल राहत टीम भी मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद कर रही है। बादल फटने से आई बाढ़ के कारण कटौला से बथेरी-आरंग तक का मार्ग पूरी तरह से गाड़ियों के लिए बंद हो गया है। बिजली के कई पोल उखड़ जाने से कई गांवों में अंधेरा छा गया है। राजकीय उच्च पाठशाला आरंग भी पानी और गाद से भर गई है। आरंग गांव में दहशत का माहौल है और लोग अपने घरों में जाने से कतरा रहे हैं। विस्थापित लोग अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों के घरों में शरण लिए हुए हैं।

 

 

