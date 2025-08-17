Chamba: मणिमहेश में आस्था की डुबकी लगाने के बाद घर लौट रहे पंजाब के 2 श्रद्धालुओं की मौत

मणिमहेश यात्रा के दौरान रविवार सुबह हड़सर-मणिमहेश मार्ग पर सुंदरासी के समीप भूस्खलन की चपेट में आने से पंजाब के 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई।

चम्बा (रणवीर): मणिमहेश यात्रा के दौरान रविवार सुबह हड़सर-मणिमहेश मार्ग पर सुंदरासी के समीप भूस्खलन की चपेट में आने से पंजाब के 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। रैस्क्यू टीमों ने रविवार देर शाम शवों को भरमौर मुख्यालय पहुंचाया, अब परिजनों के आने के बाद अन्य औपचारिकताओं को पूरा किया जाएगा। जानकारी के अनुसार सरवन सिंह निवासी गांव ढालोवाल पोस्ट आफिस गोगरा जिला होशियारपुर राज्य पंजाब व एक अन्य श्रद्धालु मणिमहेश के पवित्र डल में आस्था की डुबकी लगाने के उपरांत वापस घर की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में सुंदरासी के पास अचानक पहाड़ी दरकने से हुए भूस्खलन के चलते मलबे व पत्थरों की चपेट में आकर मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना पाते ही हड़सर-मणिमहेश मार्ग पर तैनात रैस्क्यू टीम सदस्यों के साथ मौके पर पहुंच गए।

इस दौरान मौके पर ही एक ही मृतक की पहचान हो पाई। मणिमहेश यात्रा 2025 में मरने वालों की संख्या 7 हो गई है। मणिमहेश यात्रा के दौरान अब तक हड़सर-मणिमहेश पैदल मार्ग पर 3 हादसों में भूस्खलन की चपेट में आने से 3 और एक श्रद्धालु की अचानक सांस लेने में दिक्कत के चलते मौत हो चुकी है। इसके अलावा चम्बा-भरमौर एनएच पर कार के रावी नदी में गिरने से पंजाब के 3 श्रद्धालु की मौत हुई है। भरमौर प्रशासन के द्वारा यात्रियों को लगातार जागरूक किया जा रहा है कि वह यात्रा के दौरान पूरी तरह से सुरक्षित रहे। एसपी चम्बा अभिषेक यादव का कहना है कि हड़सर-मणिमहेश मार्ग पर रविवार को सुंदरासी के पास भूस्ख्लन होने से 2 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। इस बारे में जांच की जा रही है, परिजनों को इस बारे में सूचित किया गया है।