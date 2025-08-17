Kangra: पौंग का जलस्तर खतरे से 9 फुट दूर, बढ़ रही प्रशासन व BBMB की चिंता

Edited By Kuldeep, Updated: 17 Aug, 2025 06:53 PM
फतेहपुर (अजय): पौंग झील से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद भी जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। पौंग बांध से लगातार 59,885 क्यूसिक के करीब पानी छोड़ा जा रहा है, जबकि 1,37,866 क्यूसिक पानी आ रहा है। जो कभी बढ़कर 1,42,000 क्यूसिक से भी ज्यादा हो जा रहा है। रविवार को पौंग झील का जलस्तर 1381.11 फुट रिकॉर्ड हुआ, जोकि खतरे के निशान से मात्र करीब 9 फुट की दूरी पर रहा है। झील का बढ़ता जलस्तर प्रशासन व बीबीएमबी के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। अगर बीबीएमबी द्वारा ज्यादा पानी छोड़ा जाता है तो लोगों के घरों को काफी खतरा हो जाएगा और अगर पानी नहीं छोड़ते हैं तो बांध का जलस्तर बढ़ता जा रहा है।
पौंग बांध में 1410 फुट तक पानी स्टोर करने की क्षमता है, जबकि 1390 फुट के निशान को खतरे का निशान घोषित किया है। अब ऐसे में 1390 फुट से ऊपर पानी स्टोर नहीं किया जाता है। ऊपरी इलाकों में लगातार बादल फटने जैसी घटनाओं व भारी बारिश के कारण काफी ज्यादा पानी आ रहा है, जिससे लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है। प्रतिदिन एक से दो फुट तक जलस्तर बढ़ रहा है। वहीं बीबीएमबी प्रशासन ने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, अभी बांध में पानी भरने की क्षमता काफी है। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है।