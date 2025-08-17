Main Menu

Shimla: एचआरटीसी के पैट्रोल पंप पर अन्य वाहन मालिक भी भरवा सकेंगे डीजल व पैट्रोल

हिमाचल में वाहन मालिक अब एचआरटीसी के पैट्रोल पंपों पर भी अपने वाहनों में पैट्रोल व डीजल भरवा सकेंगे।

शिमला (राजेश): हिमाचल में वाहन मालिक अब एचआरटीसी के पैट्रोल पंपों पर भी अपने वाहनों में पैट्रोल व डीजल भरवा सकेंगे। अब एचआरटीसी के पैट्रोल पंप भी रिटेल पर वाहनों को पैट्रोल व डीजल देंगे। जिससे जहां निगम की अतिरिक्त कमाई होगी, वहीं वाहन मालिकों को डीजल व पैट्रोल भरवाने का एक और ऑप्शन मिलेगा। यदि सड़क मार्ग में कहीं पैट्रोल पंप दूर है तो वह निगम के पैट्रोल पंप पर जाकर भी पैट्रोल या डीजल भरवा सकेंगे।

निगम की आय को बढ़ाने और वाहन मालिकों को तेल भरवाने का एक और ऑप्शन देने को लेकर अभी हाल में हुई एचआरटीसी निदेशक मंडल की बैठक में मंजूरी मिल चुकी है। प्राथमिक चरण में निगम की गैर परिचालन आय बढ़ाने के लिए पैट्रोल पंपों से आम जनता के लिए ईंधन की बिक्री के लिए 2 से 3 स्थानों पर रिटेल फ्यूल आऊटलेट पायलट आधार पर शुरू करने की मंजूरी दी गई है। यह व्यवस्था लागू होने के बाद और सफल होने के बाद प्रदेश भर में यह सुविधा लागू होगी।

निगम को प्रति लीटर पर होगा सीधे 3.50 से 4 रुपए फायदा
निगम की इस सुविधा के शुरू होने के बाद जहां लोगों को तेल भरवाने का एक और ऑप्शन मिलेगा। वहीं निगम को सीधे प्रति लीटर 3.50 से 4 रुपए तक लाभ होगा। निगम अपने पैट्रोल पंपों को रिटेल में कनवर्ट करेगा। जिससे वह आम वाहन मालिकों को भी पैट्रोल व डीजल बेच सकेगा। मौजूदा समय में निगम को पंप में बसों में तेल भरने के लिए प्रति लीटर 2 रुपए ही डिस्काऊंट मिलता है क्योंकि यह अभी कंज्यूमर पैट्रोल पंप है।

लेकिन जैसे ही यह कर्मिशियल होगा और ऑयल कंपनी यह प्रति लीटर 3.50 ये 4 रुपए तक का डिस्काऊंट देगी। निगम के प्रदेश के बस स्टैंड के आसपास व डिपो में पैट्रोल प डीजल के पंप हैं। जहां निगम की बसों में डीजल भरा जाता है। वहीं निगम की छोटी गाड़ियों में पैट्रोल भरा जाता है लेकिन इन पंपों में आम वाहन मालिकों को तेल नहीं दिया जाता है।

