हिमाचल में गैर-पंजीकृत होटल और होम स्टे के संचालन पर शिकंजा कसेगा पर्यटन विभाग

Edited By Vijay, Updated: 09 Aug, 2025 09:53 PM

tourism department will action on operation of unregistered hotel and homestay

हिमाचल प्रदेश में गैर-पंजीकृत होटलों व होम स्टे के संचालन पर पर्यटन विभाग शिकंजा कसेगा। ऐसी इकाइयों पर कार्रवाई के लिए पर्यटन विभाग विभिन्न जिलों में अभियान चलाएगा।

शिमला (अभिषेक): हिमाचल प्रदेश में गैर-पंजीकृत होटलों व होम स्टे के संचालन पर पर्यटन विभाग शिकंजा कसेगा। ऐसी इकाइयों पर कार्रवाई के लिए पर्यटन विभाग विभिन्न जिलों में अभियान चलाएगा। आगामी दिनों में होटलों के अलावा होम स्टे व बैड एंड ब्रेकफास्ट इकाइयों का औचक निरीक्षण किया जाएगा और नियमों के विरुद्ध चल रही इन इकाइयों पर नियमों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कुछ पर्यटन स्टेकहोल्डर्स ने पर्यटन विभाग के समक्ष शिकायत की है कि प्रदेश में कई होटल व होम स्टे के अलावा बैड एंड ब्रेकफास्ट बिना पंजीकरण अवैध रूप से चल रहे हैं। ऐसे में विभाग आगामी दिनों में इन पर कार्रवाई के लिए औचक निरीक्षण करेगा। 

विभाग के निदेशक से की शिकायत
जानकारी के अनुसार बीते शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग ने सभी पर्यटन हितधारकों को होम स्टे के लिए प्रस्तावित ब्याज अनुदान योजना पर ऑनलाइन लाइव सत्र आयोजित किया था और इस दौरान भी एक व्यक्ति ने विभाग के निदेशक विवेक भाटिया के समक्ष गैर-पंजीकृत होम स्टे व होटलों के संचालन होने की शिकायत की थी। इस पर निदेशक विवेक भाटिया ने कहा कि अगर कहीं पर भी अवैध पर्यटन गतिविधियां चल रही हैं तो यह विभाग के ध्यान मेें लाई जाएं और इस पर कार्रवाई होगी।

नियम पूरा करने और दस्तावेज सही पाए जाने पर होगा होम स्टे का पंजीकरण
हिमाचल प्रदेश होम स्टे नियम 2025 के तहत होम स्टे की पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है। नए नियमों के तहत पंजीकरण से राजस्व में वृद्धि होगी। पंजीकरण प्रक्रिया में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए नोडल ऑफिसर की भी नियुक्ति की गई है। सूचना के अनुसार बड़ी संख्या में होम स्टे पंजीकरण के लिए पर्यटन विभाग के पास आवेदन पहुंच रहे हैं। इसी बीच आवेदन आने के बाद विभाग की ओर से निरीक्षण प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। नियमों को पूरा करने वाले और दस्तावेज सही पाए जाने पर होम स्टे का पंजीकरण होगा।

