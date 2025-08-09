Himachal: चलती बस का अचानक लॉक हुआ स्टीयरिंग, 50 यात्रियाें की अटकी सांसें, जानें कैसे टला हादसा

पठानकोट-चम्बा-भरमौर एनएच पर डगोह नामक स्थान पर परिवहन निगम की बस अचानक बंद हो गई और बस का स्टीयरिंग लॉक हो गया। इससे बस में सवार यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई।

तुनुहट्टी (संजय): पठानकोट-चम्बा-भरमौर एनएच पर डगोह नामक स्थान पर परिवहन निगम की बस अचानक बंद हो गई और बस का स्टीयरिंग लॉक हो गया। इससे बस में सवार यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। गनीमत रही कि चालक ने समय रहते बस को ब्रेक लगाकर नियंत्रित कर लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार शनिवार को चम्बा डिपो की बस चम्बा से पठानकोट रूट पर रवाना हुई थी। दोपहर करीब 12 बजे जब बस तुनुहट्टी के समीप डगोह के एक मोड़ पर पहुंची तो अचानक बंद हो गई और बस का स्टीयरिंग लॉक हो गया, जिससे बस अपनी दिशा से विपरीत दिशा में जा पहुंची। चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए समय पर ही ब्रेक लगा दी।

हलक में आ गई थी यात्रियों की जान

यदि उस समय मोड़ पर सामने से कोई और वाहन आ रहा होता तो कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती थी। बस में करीब 50 यात्री सफर कर रहे थे। स्टीयरिंग लॉक होने पर बस में सवार सभी यात्रियों की जान हलक में आ गई। जिस मोड़ पर स्टीयरिंग लॉक हुआ वहां पहले भी कई बार वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। चालक ने माैके पर बस को ठीक करने का प्रयास किया गया, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। इसके बाद चालक-परिचालक ने सभी यात्रियों को दूसरी बस में बैठाकर पठानकोट की और रवाना किया गया। बाद में एक निजी मैकेनिक को बुलाकर बस की तकनीकी खराबी ठीक की गई, जिसके बाद बस को पठानकोट के लिए रवाना किया गया।

निगम की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान

निगम की बसों में तकनीकी खराबी आ जाना कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार निगम की यह बसें रूटों पर चलते हुए खराब होने के बाद लोगों के लिए चर्चा का केंद्र बनी रहती हैं। निगम की बसों में बार-बार तकनीकी खराबी का होना निगम की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा करता है। लोगों ने विभाग से अपील की है कि बसों को रूटों पर रवाना करने से पहले बसों की वर्कशॉप में सही से जांच की जाए, ताकि बस में सफर करने वाले लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें।